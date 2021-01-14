【萬千星輝2020】江嘉敏行紅地毯驚現發福凸腩　Kaman晒纖腰照解釋變肥原因

▲ 頒獎禮發福凸腩順道「搲撈」，江嘉敏貼舊相晒纖腰雪恥。

上周日舉行的《萬千星輝領獎禮2020》中，多位女星行紅地毯裝束成網民焦點，其中江嘉敏卻一時「失手」，穿著貼身晚禮服彎腰走上台時，把圓潤身形顯露無遺，更不慎「凸腩」。不過事後江嘉敏接受訪問時輕鬆自嘲，又趁機在社交網站「搲撈」找代言客戶。

每年的《萬千星輝頒獎禮》，一如既往都是女明星爭艷鬥麗的時間，日前舉行的《萬千星輝領獎禮2020》雖然在寒風中進行，但無阻女藝人們以性感晚裝示人。

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▲ 江嘉敏於社交網站發放當晚照片。（Facebook圖片）

現年26歲的花旦江嘉敏在當晚選擇一件貼身亮片長晚裝，裝扮密實達至「保暖」效果。晚裝本來可以突顯女性的玲瓏曲線美，不過最近蜜運中的江嘉敏卻疑因為「幸福肥」的關係，身形發福、臉頰圓潤，上台彎腰拿起裙擺時，更不慎摺起多層「肚腩」，相當嚇人。

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▲ 江嘉敏在頒獎禮上台一刻，肚腩全現形。（東星圖片）

不過江嘉敏未有介懷，當晚接受訪問時已經自嘲：「你看TVB有哪位女藝人比我肥？我跟你說，沒有。」

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日前她為了宣傳有份擔任嘉賓、由方紹聰主持的新節目《野外步出》，貼出一張露腰照片，疑為了頒獎禮當晚被指「發福」而雪恥。不過仍有網友不太受落，反問她「P圖P了多久？」、「影相十秒鐘，P圖十個鐘」等。

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然而攻擊留言未有影響江嘉敏心情，她昨晚再度分享頒獎禮當日的照片，但與台上「凸腩」模樣有別，側面拍照時小腹平坦，並留言：「企直係靚嘅。」

她又親自剖白變肥原因，留言：「這幾天很冷啊，出去都多穿了衣服，不能穿羽絨就唯有多吃頓飯🍚🍚🍜🍜亦謝謝一直給予我溫暖，支持我的飲食界客户，所以氣溫只有8度我也不覺得寒冷。❄️❄️🌬🌬到底有多少個飲食界客戶痛錫我，大家有目共睹」

她再度自嘲兼留言「搲撈」謂：「希望在新的一年可以吸納減肥界客戶！」

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