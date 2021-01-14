M+博物館工程遭解約　美亞入稟追討新昌逾3.2億

西九文化區管理局於2018年與M+博物館主要工程承建商新昌解約，並入稟向工程擔保人美亞保險追討2.97億元保證金，早前法庭已裁定美亞保險須支付本金連利息共逾3.27億元。美亞保險日前就此入稟高院，向新昌兩間M+博物館工程遭解約美亞入稟追討新昌逾3.2億公司追討有關款項，並須作出賠償。

原告美亞保險香港有限公司，答辯人為新昌集團控股有限公司及新昌營造廠有限公司，兩間公司均清盤中。

入稟狀指，原告於2015年10月就西九文化區的M+埋博物館主要工程簽訂擔保書，確保答辯人於工程中的表現，而答辯人須存入2.97億元保證金。惟答辯人未有存入有關保證金，原告於2018年8月遭西九文化區管理區入稟追討有關擔保金。

入稟狀指，2020年4月高院法官裁定原告須支付2.97億元及利息，原告共支付逾3.27億元。原告指根據條款，答辯人須向原告支付有關款項，遂入稟向答辯人追討，並要求作出賠償。

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記者：林育慧