【口罩垃圾】胡亂棄置口罩變成殺害動物　企鵝屍體胃部藏口罩猴子咬繩險窒息

▲ 胡亂棄置口罩對不少動物造成傷害

全球新冠肺炎疫情持續，口罩成為防疫必須品，但各地有不少人胡亂棄置口罩，扔在動物的棲息地，數量驚人，成為殺害動物的元凶，企鵝、海鷗、猴子、蟹亦無一倖免。海洋保護組織Ocean Asia曾指出，即棄口罩需要450年才可分解。

綜合外媒報道，自從多國強制民眾在公共場所佩戴口罩後，在下水道、海灘、水溝等地點均發現被廢棄的口罩。善待動物組織（PETA）人員Ashley Fruno向法新社表示：「口罩不會很快就消失，當我們丟棄後，這些東西會為環境、與我們一同在地球生活的動物帶來傷害。」

在馬來西亞吉隆坡近郊的山丘，有人發現猴子正在咀嚼已斷掉的口罩繩子，這會對矮小的猴子構成窒息的風險。

▼ 點擊圖片放大 +3 ▲ 猴子正在咀嚼已廢棄的口罩（相片：法新社） ▲ 企鵝屍體胃部被發現藏有口罩（相片：Instituto Argonauta Ubatuba） +2

海鷗雙腳被口罩纏繩致腫脹

英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）在該國切爾姆斯福德（Chelmsford）救出一隻海鷗，牠的腳已被口罩繩子纏繞長達一星期，一動不動，但仍活著，將其送往野生動物醫院。

RSPCA檢查員Adam Jones表示，海鷗的關節腫脹、疼痛，口罩繩子束緊牠的腳，明顯已持續一段時間。此事引起廣泛關注，一度登上英國媒體頭條。

企鵝螃蟹因口罩而死

另外，有巴西保育人士發現一隻被沖上岸的企鵝屍體，其胃部有纏繞的口罩。他在邁阿密外海附近，亦發現一隻河豚（雞泡魚）因口罩喪命。法國海洋清潔行動（Operation Mer Propre）人員去年9月在鄰近地中海的鹹水潟湖，曾發現一隻被困而死的螃蟹。

美國海洋保育協會（Ocean Conservancy）首席科學家George Leonard向法新社表示，口罩與手套對海洋生物來說特別麻煩，因為這些塑膠製品在自然環境分解後，會成為微粒，進入食物鏈後，將影響整個生態系統。

疫情持續全球15.6億個即棄口罩流入大海

事實上，全球新冠肺炎疫情持續一年，每天戴口罩防疫的同時，亦製造了不少塑膠垃圾，污染環境。海洋保護組織Oceans Asia的報告指出，估計今年全球有15.6億個即棄口罩流入大海，需要450年的時間才可分解。組織呼籲大眾要確保負責任地丟棄口罩。

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責任編輯：羅嘉欣