【消委會】電子門鎖失靈誤鳴警報兼反鎖　消委會建議6項注意事項

▲ 隨著家居講求智能化，很多人在裝修新居時會選擇使用新式電子門鎖，省卻攜帶鎖匙的煩惱，因此漸見普及。（iStock）

隨著家居講求智能化，很多人在裝修新居時會選擇使用新式電子門鎖，省卻攜帶鎖匙的煩惱，因此漸見普及。然而，電子門鎖方便的背後卻出現種種問題，門鎖失靈令人有家歸不得，更有人被反鎖困於屋內。消委會自2018年至今，就電子門鎖一共接獲近30宗投訴過案，當中包括，不少與產品故障及 售後服務有關，包括在保養期內失靈等。消委會提醒，門鎖是家居保安的第一道防線，消費者除應小心選購優質產品外，亦須留意商戶的保養及服務條款，以免 日後門鎖一旦出現故障，未能獲得適切和及時的維修服務。

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電子門鎖失靈誤鳴警報兼反鎖 用家心慌慌

黃太在家中安裝價值近4,000元的電子門鎖，使用4個月後發現門鎖無故發出短暫警聲響，同時輸入密碼的板面運作亦不暢順，故預約公司保養代理上門檢查。惟在預約檢查日前夕，黃太開門時，門鎖警報聲再次無故響起，關門入屋後，電子門鎖竟自動內部反鎖，最終無法自行開門。黃太即時通知保養代理緊急維修，維修人員上門協助打開大門，檢查並更換門鎖的一些零件，聲稱故障起因是零件接駁出了問題。

黃太事後向該款電子門鎖公司反映不滿，重提當日被反鎖在家，萬一出現突發事件時可能出現嚴重後果；又稱不知道該門鎖設有自動反鎖模式，質疑產品質素不佳。然而，該公司卻反駁拍是黃太使用不當，故拒絕好的退款要求。

黃太事後向消委會投訴，經消委會調停，該款電子門鎖公司回覆指維修人員在接到投訴人緊急通知後，已即時上門處理，亦沒有考慮故障是否人為造成因而收取費用。該公司承認警報誤鳴是出於安裝問題，但已維修，至於反鎖則是操作不當所致，故表明僅會提供以優惠價更換另一款門鎖的建議，但不會考慮提供其他方案。

消委會建議

消委會建議，選購及使用電子門鎖時須留意以下事項：

考慮產品外觀及功能外的同時亦應留意其保養有否包括上門維修及基本開鎖等服務

主動查詢安裝詳情，個別品牌或要求必須委託代理商安裝才享有保養，若消費者自行或另覓他人安裝，須確保依照說明書指示，以免影響運作

電子門鎖的電子零件及電池容易受潮濕或温差大的環境影響，要留意安裝位置是否容易受潮，亦不應以水或濕布清潔門鎖

依照說明書定期檢查及更換電池，要避免新舊電池混合使用，以免導致電解液洩漏損壞門鎖

不少型號的電子門鎖附設後備門匙，消費者在安裝初期或尚未熟習使用時， 宜隨身帶備門匙，以便緊急時使用

長者或小孩未必能夠牢記數字密碼，指紋又或會因太淺薄而難以辨識，接連 輸入錯誤密碼或未能辨識指紋，或會令門鎖響起警報，故家中有長幼的消費 者，需按家庭需要，選擇合適類型的門鎖。

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記者：曾卓鋒