【得意妹唱歌】參加兒歌比賽自信演唱獲銀獎　日本2歲妹妹萌爆表情俘虜網民

▲ 日本一名2歲女童參加兒歌比賽，憑著自信演唱及可愛童音獲得銀獎。

很多小朋友都喜歡唱歌跳舞，表演慾甚強。日本一名2歲女童參加兒歌比賽，憑著自信演唱及可愛童音獲得銀獎。她的比賽影片上載到網上瘋傳，網民被她的萌爆表情吸引，令她在日本和韓國大受歡迎。而女童的媽媽為她開設YouTube頻道，記錄她的生活日常。

可愛童音配萌爆表情

據日本傳媒報道，來自福岡縣的2歲女童村方乃乃佳，去年11月參加一年一度的童謠比賽兒童組別，並勇奪銀獎。這個童謠比賽已來到第35屆，分為3組，包括兒童組（小學或以下）、家庭組及成人組。乃乃佳的媽媽見她平日喜歡唱歌，在家不時練唱也不怕醜，於是為女兒報名參加兒童組。

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比賽各組設金、銀、銅獎，這次兒童組有8位參賽者，乃乃佳是其中一位，她在比賽唱出《狗狗警察》（いぬのおまわりさん）。比賽主辦方於去年12月25日，在YouTube頻道上載了乃乃佳的比賽影片，至今有逾570萬次瀏覽。

從影片可見，個子小小的乃乃佳穿上一條深藍色襯上彩色碎花圖案的裙子參加比賽，她在大舞台上絕不膽怯，音樂奏起隨即手舞足蹈，唱起歌來表情豐富，擺動頭部及雙手，不時露出可愛的笑容，時而嘟嘴時而配合動作，投入又肉緊。

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開YouTube頻道紅爆日韓

看過影片的網民都表示乃乃佳太可愛了，更有網民指「我看過很多次了」。他們讚賞乃乃佳年僅2歲，踏上舞台、面對陌生的觀眾卻不害怕，而且能牢記歌詞，唱完整首歌，實在是太厲害了。原來乃乃佳的媽媽比賽前畫了幾幅插圖，再配合動作，幫助乃乃佳記歌詞。

乃乃佳的知名度激增，憑著天真無邪的可愛樣子俘虜了一眾網民。乃乃佳的媽媽於1月4日為女兒開設YouTube頻道，與網民分享她的生活點滴。YouTube頻道內有不少乃乃佳的唱歌片段外，還有她吃東西、學習韓文等日常生活的影片，因為她不僅在日本受歡迎，就連韓國網民都注意她。

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責任編輯：王明芳