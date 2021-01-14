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【確診大廈】新填地街20號、22號及26號累計27宗確診個案涉13個單位　確診密切接觸者須檢疫

社會 15:18 2021/01/14

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近日爆疫的油麻地新填地街20至26號唐樓，至今有13個單位出現確診或初步確診個案，涉及27人，當局要求所有居民，以及於去年12月30日至今年1月12日，在大廈內曾逗留2小時或以上的人士，須強制檢測。今早（14日）9時許，涉事人士基本上已完成撤離。

詳情即看：【確診大廈】張竹君指新填地街劏房大廈多5宗確診個案　全屬26號大廈

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衞生署衞生防護中心下午表示，鑑於佐敦新填地街20號、22號及26號近期出現27宗確診個案，涉及13個單位，中心決定採取更審慎的感染控制措施，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。

考慮到新填地街20號、22號、24號及26號實際上互通，部分住客共用公共地方，為了盡快切斷大廈內及社區的傳播鏈，繼要求居民進行強制檢測，並安排與確診個案居於相同樓層的密切接觸者入住檢疫中心，衞生署已進一步向新填地街20號、22號、24號及26號一至七樓其他所有單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。截至今日上午九時，連同早前與確診個案居於相同樓層的密切接觸者，中心已安排79名上述大廈居民到檢疫中心進行檢疫。

中心提醒政府於2021年1月12日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於2020年12月30日至2021年1月12日期間曾身處新填地街20號、22號、24號及26號超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年1月15日或之前接受新冠病毒病核酸檢測。

《TOPick診症室》每集由專家解構不同的疾病，即看最新一集：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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