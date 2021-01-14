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【消委會】JcoNAT原生除菌液被指殺菌率聲稱差異大　品牌澄清指測試證有效消除新冠病毒

社會 12:54 2021/01/14

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消委會測試市面15款消毒噴劑殺菌及消毒表現。

消委會測試市面15款消毒噴劑殺菌及消毒表現，發現部分樣本未能殺滅99.9%試驗菌，其中3款殺菌率與聲稱差異較大，包括「JcoNAT」原生除菌液。該品牌今日（14日）發聲明澄清，產品類別實為搓手液，在適用於衞生搓手產品的「清潔條件」進行EN1276測試，證實殺菌率可達到99.999%的滿意效果。

「JcoNAT」指出，消毒產品應以使用方法為基礎來制定試驗條件，以是次試驗參考的標準EN1276:2019測試細菌，由於產品屬於搓手液（免沖洗）類別，依據有關標準，搓手液（免沖洗）應用清潔條件及洗手液（需沖水）應用污穢條件作測試準則。

該品牌又稱，清潔條件下進行的測試合格要求為99.999%，而污穢條件的合格要求僅為99.9%，故產品通過清潔條件下的相關試驗亦可視作較為嚴格。消委會聘用的有關實驗室在其報告亦清楚指出產品類別為搓手液，但實際測試為以「污穢條件」進行。在搓手液（免沖洗）的應用上，以「污穢條件」進行試驗並不恰當，所以認為沒有實質比較意義。

「JcoNAT」指，產品去年4月已於國際著名的英國BluTest實驗室採用與消委會相同的試驗EN14476標準測試病毒，用牛痘病毒（Vaccinia virus）以「清潔條件」下進行測試，結果顯示經過15秒作用時間，有效消除牛痘病毒亦即指產品可以有效消滅所有包膜病毒，包括新冠病毒和所有其他冠狀病毒高達99.99%。

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

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責任編輯：陳子謙

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