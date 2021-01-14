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【自視過高】看輕紥鐵工無學歷易做想搵快錢　港男捱不到1日：鐵重太陽曬

親子 13:44 2021/01/14

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有名港男主動問親戚介紹入行做地盤紮鐵，結果捱不到1日。

行行出狀元，有名港男不知天高地厚，以為自己懷才不遇，事實是每份工都做不長，有次主動問親戚介紹他入行做地盤紮鐵，結果捱不到，只做了一日就大呻。家人看不過眼，妹妹斥責他的心態出問題。

每份工3分鐘熱度

讀者Nikki日前向facebook專頁「辦公室日報」投稿，分享家有不濟的哥哥，斥他看輕別人做地盤，結果自己入行捱一日就沒有做。事實上哥哥沒有一份工做得長，最長是做保險，因為返工時間彈性自由，問題是他不自律，每朝很晏才起身，返工一陣就走，亦不負責任，毅然辭工令Nikki、媽媽及親戚的保險單變成「孤兒單」，沒有專人跟進。港男做過不同工作，卻無份長。

返過文職，佢話班同事冇料；返過份健身教練，佢話啲教練要做鴨先開到單；返侍應，佢話氹仔浸蛟龍，委屈自己；返保險，最初話要點樣點樣做區域經理，而家就話要同師奶阿嬸開床單⋯⋯

入行做紮鐵想賺錢

Nikki表示阿哥早排叫一位做地盤的親戚介紹做紮鐵，他純粹聽到人哋日薪過千就心動，親戚起初不肯，不過被阿哥日日電話轟炸，電話內容：

得啦！你睇住我咪得囉，紮鐵有幾難呀？咩話？好重？妖！我之前做過健身教練㗎！幾條鐵冇問題啦！成千蚊日，我捱三個月都有接近十萬，到時先唞下囉！

等阿哥收線後，妹妹勸說，不識紮鐵，不要以為好容易，要學。怎知阿哥得戚自視過高地回應：

嘥氣啦！地盤工，冇學歷都做得啦！手板眼見功夫！我之前唔做咋，如果唔係做到判頭啦！

自視過高捱不到1日

阿哥買了安全鞋準備開工，結果返一日工就沒有做，哥哥在當晚跟家人大呻：

痴線！地盤多釘到呢，著安全鞋都唔安全呀！頂你啲鐵又重！又曬！唔鬼做啦！搵返文職好過。

妹妹有感哥哥辛苦不想做冇問題，但勿用門外漢身份去看不起人，要認清事實是自己根本做不到。

網民以爸爸做地盤為榮

一眾網民紛紛留言指責哥哥的心態，當中有網民分享家人做地盤工的不容易。點擊圖片睇網民有咩講：

    點擊圖片放大
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文章獲「辦公室日報」授權刊登，原文見【按此

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責任編輯︰顏紫燕

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