【緋聞女王】傳周焯華拍檔力追蔡思貝　封視后沒打算與緋聞男友胡鴻鈞慶祝

▲ 傳聞蔡思貝被周焯華拍檔追求。

蔡思貝（Sisley）於剛舉行完的《萬千星輝頒獎典禮2020》摘下「最佳女主角」獎項，這位新鮮出爐視后似乎事業愛情兩得意。當外間以為蔡思貝已被胡鴻鈞「私有化」之際，今日（1月14日）有媒體報道指，蔡思貝獲太陽娛樂文化老闆周焯華的拍檔阿Sam力追。

有指阿Sam除出動座鴐管接送外，更向思貝送贈名牌手袋，出盡方法打動芳心。

現年29歲的蔡思貝一度被封為「TVB緋聞女王」，只因她出道以來跟不少男星傳緋聞，包括洪永城、余德丞甚至人夫王浩信。在2019年她跟胡鴻鈞傳緋聞，惟二人一直否認戀情，而蔡思貝的緋聞亦開始減少。

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▲ 蔡思貝剛奪下視后。（取自instagram）

出盡心思奪芳心

今日有媒體卻指，蔡思貝被獲太陽娛樂文化老闆周焯華拍檔阿Sam追求。

去年年中，蔡思貝為太陽集團拍攝金飾廣告，有指阿Sam為追求蔡思貝花盡心思，以私人座鴐管接送，台慶頒獎當日蔡思貝便乘坐其7人座駕隨離開。

此外，Sam更以名牌包包及名貴飾品送給蔡思貝，而思貝早前於IG大晒價值7萬的Hermes手袋。

▲ 蔡思貝於IG大晒名牌包包。（取自instagram）

黃筍盤追視后

現年30歲的阿Sam身家豐厚，Sam除在網上不時大晒名錶及靚酒外，當中更有一張相以LV名牌箱裝滿紙幣，十分豪氣。

至於蔡思貝與緋聞男友胡鴻鈞的關係，她在台慶頒獎禮封后當晚，被問及會否與胡鴻鈞慶祝時，思貝指對方是音樂範疇，跟做戲的沒甚關係，希望大家別將焦點放二人身上，由此指她把胡鴻鈞降呢為朋友。

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其實蔡思貝與胡鴻鈞的緋聞在2019年底傳出，二人因為一起拍攝《降魔的捉妖游戲》而熟落，有指當年胡鴻鈞被公司「雪藏」，蔡思貝不時陪伴，最後二人由此互生情愫，不過現在似乎關係有變。

同場加映：蔡思貝訪問