  • 19°C
香港時間 : 2021114日 (週四) 14:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【緋聞女王】傳周焯華拍檔力追蔡思貝　封視后沒打算與緋聞男友胡鴻鈞慶祝

娛樂 13:32 2021/01/14

分享：

熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

傳聞蔡思貝被周焯華拍檔追求。

蔡思貝（Sisley）於剛舉行完的《萬千星輝頒獎典禮2020》摘下「最佳女主角」獎項，這位新鮮出爐視后似乎事業愛情兩得意。當外間以為蔡思貝已被胡鴻鈞「私有化」之際，今日（1月14日）有媒體報道指，蔡思貝獲太陽娛樂文化老闆周焯華的拍檔阿Sam力追。

有指阿Sam除出動座鴐管接送外，更向思貝送贈名牌手袋，出盡方法打動芳心。

現年29歲的蔡思貝一度被封為「TVB緋聞女王」，只因她出道以來跟不少男星傳緋聞，包括洪永城、余德丞甚至人夫王浩信。在2019年她跟胡鴻鈞傳緋聞，惟二人一直否認戀情，而蔡思貝的緋聞亦開始減少。

【萬千星輝2020】蔡思貝發文感激兩極意見　出爐視后：鞭策自己使我走得更遠

蔡思貝剛奪下視后。（取自instagram）

出盡心思奪芳心

今日有媒體卻指，蔡思貝被獲太陽娛樂文化老闆周焯華拍檔阿Sam追求。

去年年中，蔡思貝為太陽集團拍攝金飾廣告，有指阿Sam為追求蔡思貝花盡心思，以私人座鴐管接送，台慶頒獎當日蔡思貝便乘坐其7人座駕隨離開。

此外，Sam更以名牌包包及名貴飾品送給蔡思貝，而思貝早前於IG大晒價值7萬的Hermes手袋。

蔡思貝於IG大晒名牌包包。（取自instagram）

黃筍盤追視后

現年30歲的阿Sam身家豐厚，Sam除在網上不時大晒名錶及靚酒外，當中更有一張相以LV名牌箱裝滿紙幣，十分豪氣。

至於蔡思貝與緋聞男友胡鴻鈞的關係，她在台慶頒獎禮封后當晚，被問及會否與胡鴻鈞慶祝時，思貝指對方是音樂範疇，跟做戲的沒甚關係，希望大家別將焦點放二人身上，由此指她把胡鴻鈞降呢為朋友。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

其實蔡思貝與胡鴻鈞的緋聞在2019年底傳出，二人因為一起拍攝《降魔的捉妖游戲》而熟落，有指當年胡鴻鈞被公司「雪藏」，蔡思貝不時陪伴，最後二人由此互生情愫，不過現在似乎關係有變。

同場加映：蔡思貝訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【絕世好爸】頒獎禮上堅持戴上外科口罩防疫 陳豪以妻兒為先被封「防疫好爸爸」
10:53 2021/01/11
【絕世好爸】頒獎禮上堅持戴上外科口罩防疫 陳豪以妻兒為先被封「防疫好爸爸」
【勁歌金曲2020】《降魔的2.0》插曲vs《飛虎之雷霆激戰》主題曲　胡鴻鈞莫文蔚齊爭金曲金獎
今日 12:11
【勁歌金曲2020】《降魔的2.0》插曲vs《飛虎之雷霆激戰》主題曲　胡鴻鈞莫文蔚齊爭金曲金獎
【明星相】胡鴻鈞會計師家姐獲網民讚靚女　Hubert解釋胞姊不入行原因
13:19 2020/08/14
【明星相】胡鴻鈞會計師家姐獲網民讚靚女　Hubert解釋胞姊不入行原因
蔡思貝 王浩信 余德丞 洪永城 胡鴻鈞 周焯華 娛樂人物職業 演員 緋聞 萬千星輝頒獎典禮

最高瀏覽

【戰友不再】多謝YoYo而不是多謝太太照顧女兒 鄧藹霖：功用跟茶水間阿姐無異
11:00 2021/01/13
【戰友不再】多謝YoYo而不是多謝太太照顧女兒 鄧藹霖：功用跟茶水間阿姐無異
【亂倫誕女】17歲雙胞胎姊弟禁忌相戀誕一女 父母怒轟斷絕關係趕出家門
14:40 2021/01/13
【亂倫誕女】17歲雙胞胎姊弟禁忌相戀誕一女 父母怒轟斷絕關係趕出家門
【視如己出】劉嘉玲曬全家福7旬媽媽有貴氣　傳億萬財產由餅印學霸姪仔繼承
14:11 2021/01/13
【視如己出】劉嘉玲曬全家福7旬媽媽有貴氣　傳億萬財產由餅印學霸姪仔繼承