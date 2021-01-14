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【消委會】網上遊戲投訴按年培增最大額涉29萬元　手遊遊戲商5招推銷課金【附詳情】

社會 14:21 2021/01/14

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消委會呼籲家長須避免子女墮入手遊的消費陷阱。（經濟日報資料圖片）

手機或網上遊戲盛行，深受年輕人以至成年人的歡迎。惟消委會去年接獲逾150宗相關投訴，最大金額個案更涉款29萬元。消委會又發現，遊戲開發商善於看準時機，無孔不入地推銷和引誘玩家持續「課金」，例如以「抽獎」方式送出虛擬商品、 以累積課金享「VIP」特 營造優越
感等，易令玩家「課金」成癮，呼籲家長須避免子女墮入手遊的消費陷阱。

消委會去年接獲154宗與網上遊戲的投訴，按年增加超過1短；2018年亦收到116宗相關投訴。消委會總幹事黃鳳嫺表示，不少投訴個案都是涉及玩家被盜用帳號﹑突被「鎖機」等，其中涉款金額最大的個案達29萬元。

黃鳳嫺說，該個案的事主已玩某一款網上遊戲多年，並累積換取了不少「裝備」，花費共達29萬元，但其帳戶突被盜用，玩家曾向遊戲服務商查詢，對方指事主要報警後，公司才可跟進。事主向警方報案，惟警方稱需提供文件及詳細資料方會立案，事主感被遊戲服務商及警方「拋來拋去」，於是向消委會求助，要求遊戲服務商為他開回帳戶及保留所有已令費購買的遊戲「裝備」。

黃鳳嫺又言，疫情下市民減少外出，不排除因此多了機會接觸手機或網上遊戲，加上這些遊戲多元化﹑真實感高，令相關投訴的個案有所上升。

消委會早前檢視11款免費手機遊戲，發現手遊的「抽獎 」 機制資訊欠透明，手遊遊戲商更以5招推銷「課金」

１）設「首儲獎勵」利誘踏出課金第一步

調查中有9款手遊設有「首儲獎勵」，即玩家首次購買遊戲代幣時，可獲得雙倍遊戲代幣或商品。手遊開發商又會設法引誘玩家持續課金，當累積儲值金額或代幣數量達到指定水平時，便會給予各式獎賞，其中「叫我官老爺」累積儲值金額高達480萬元，才到達最高累積儲值等級，以享最頂級的回贈或待遇。

２）將虛擬商品包裝成「期間限定」﹑「數量限定」或「新手限定」禮包出售

除直接銷售虛擬遊戲代幣，實試的所有手機遊戲皆有將虛擬商品包裝成禮包出售，以現金價值計，每個禮包的售價介乎8元至398元。

這些禮包 常 標示為 「期間限定」﹑「數量限定」或「新手限定」，令玩家擔心優惠一瞬即逝而課金，但隨著遊戲內的新角色及道具不斷推出，玩家或不自覺自覺養成課金習慣，花費愈來愈多。

３）以「抽獎」形式送出商品

有8款遊戲以「抽獎、扭蛋、抽寶箱」的方式，吸引玩家付費取得遊戲角色、服飾和道具。但近4成遊戲沒有披露各類商品的「中獎」機率；逾6成遊戲沒有於「 抽獎 」頁面的 顯眼位置明確提示該類商品以「抽獎」形式出售 。

４）提供「VIP制度」﹑「月卡」及/或「訂閱」服務

遊戲商提供尊享待遇以消費換取優越感，是次消委會調查的手遊大部分均提供VIP制度、月卡及或訂閱服務，令玩家享有特權，在指定周期內領取遊戲商品等。其中3款提供自動續訂的手遊，1年費用總計為96至936元。若玩家同時訂閱數個手遊，相信花費不菲。

５）課金宣傳推廣無孔不入

其中6款手遊的推銷手法具入侵性，由首次進入遊戲等待下載更新檔案時，甚至每次首次登入遊戲，均顯示優惠的訊息，其中5款更於遊戲首頁加入課金的廣告或按鈕。

消委會建議，當局應參考內地、日本和台灣等周邊地區，針對手遊銷售方法、「中獎」機率、退款機制、未成年人消費等訂立規範。

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記者：陳曉瑩

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