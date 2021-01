【Netflix電影】Netflix2021年將推70部新片　里安納度+姬嘉鐸+The Rock列陣【有片】

▲ 串流平台Netflix在疫情下加強投資電影,將於2021年推70部新片。

新冠肺炎疫情在全球各地仍然嚴峻,戲院關門,各荷里活大片仍然上映未有期,串流娛樂平台成為時勢下大贏家。Netflix就乘勢強攻電影,2021年將有多70部新戲上綫,每周均有新片給觀眾選擇,不少更由荷里活巨星主演。其中包括The Rock、「神奇女俠」姬嘉鐸(Gal Gadot)及「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)主演的動作喜劇《Red Notice》,還有由里安納度狄卡比奧(Leonardo Dicaprio)、珍妮花羅倫斯(Jennifer Lawrence)主演的喜劇《Don't Look Up》。

Netflix最新發放了一條2021年新片巡禮預告片,讓觀眾一窺新片類型如何多元化、卡士陣容如何強大。其中《Red Notice》,姬嘉鐸演藝術品大盜,賴恩雷諾士扮演欺詐師,而The Rock則飾演追捕二人的國際刑警,是火爆又富官能刺激的動作喜劇。

▲ 《Red Notice》幕後照片,賴恩雷諾士和The Rock齊齊搞笑。

喜劇《Don't Look Up》就由《沽注一擲》(The Big Shot)的Adam McKay執導,卡士粒粒皆星,計有梅莉史翠普(Meryl Streep)、Jonah Hill及樂壇小天后Ariana Grande等,而里安納度狄卡比奧及珍妮花羅倫斯就飾演天文學家,預告將會天降隕石為地球帶來災難。

去年「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)主演的動作片《驚天營救》(Extraction)在Netflix大受歡迎,今年他就主演懸疑動作片《Escape from Spiderhead》。其他動作片,較矚目的還有《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)的前職業摔角手Dave Bautista掛帥的《不死喪軍》(Army of the Dead)。

笑片有由Octavia Spencer及Melissa McCarthy合演的另類超級英雄片《Thunderbird》。懸疑片則有由小說改編的《窺密》(The Woman in the Window),由艾美阿當斯(Amy Adams)主演。

單是1月就有6部新片推出。其中將於1月15日登場的科幻電影《末日戰地》(Outside the Wire),由瑞典導演Mikael Håfström執導。在不久的未來,一位無人機操作員受命前往軍事區,他發現自己成為一位機械人軍官的拍檔,而他們的任務就是阻止一場核武攻擊。Marvel「飛隼」安東尼麥奇(Anthony Mackie)主演及有份監製。