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【Netflix電影】Netflix2021年將推70部新片　里安納度+姬嘉鐸+The Rock列陣【有片】

娛樂 15:16 2021/01/14

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串流平台Netflix在疫情下加強投資電影，將於2021年推70部新片。

新冠肺炎疫情在全球各地仍然嚴峻，戲院關門，各荷里活大片仍然上映未有期，串流娛樂平台成為時勢下大贏家。Netflix就乘勢強攻電影，2021年將有多70部新戲上綫，每周均有新片給觀眾選擇，不少更由荷里活巨星主演。其中包括The Rock、「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）及「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的動作喜劇《Red Notice》，還有由里安納度狄卡比奧（Leonardo Dicaprio）、珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）主演的喜劇《Don't Look Up》。

Netflix最新發放了一條2021年新片巡禮預告片，讓觀眾一窺新片類型如何多元化、卡士陣容如何強大。其中《Red Notice》，姬嘉鐸演藝術品大盜，賴恩雷諾士扮演欺詐師，而The Rock則飾演追捕二人的國際刑警，是火爆又富官能刺激的動作喜劇。

《Red Notice》幕後照片，賴恩雷諾士和The Rock齊齊搞笑。

喜劇《Don't Look Up》就由《沽注一擲》（The Big Shot）的Adam McKay執導，卡士粒粒皆星，計有梅莉史翠普（Meryl Streep）、Jonah Hill及樂壇小天后Ariana Grande等，而里安納度狄卡比奧及珍妮花羅倫斯就飾演天文學家，預告將會天降隕石為地球帶來災難。

去年「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演的動作片《驚天營救》（Extraction）在Netflix大受歡迎，今年他就主演懸疑動作片《Escape from Spiderhead》。其他動作片，較矚目的還有《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）的前職業摔角手Dave Bautista掛帥的《不死喪軍》（Army of the Dead）。

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笑片有由Octavia Spencer及Melissa McCarthy合演的另類超級英雄片《Thunderbird》。懸疑片則有由小說改編的《窺密》（The Woman in the Window），由艾美阿當斯（Amy Adams）主演。

單是1月就有6部新片推出。其中將於1月15日登場的科幻電影《末日戰地》（Outside the Wire），由瑞典導演Mikael Håfström執導。在不久的未來，一位無人機操作員受命前往軍事區，他發現自己成為一位機械人軍官的拍檔，而他們的任務就是阻止一場核武攻擊。Marvel「飛隼」安東尼麥奇（Anthony Mackie）主演及有份監製。

 

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