鍾麗淇+倪晨曦推廣可重用口罩運動　鄭欣宜：環保是生活態度

▲ 熱愛瑜伽的鍾麗淇亦常戴可重用口罩。（大會提供）

非牟利環保團體EcoDrive與服裝品牌DETERMINANT近日舉辦「可重用口罩運動」，運動旨在鼓勵市民在適當的場合下，可以選擇使用可重用口罩，保護自己亦可保護環境，並得到多位演藝界及名人響應。

今次活動邀請了20位來自不同界別的藝人、環保人士、醫生、運動員一起拍攝宣傳影片。參與人士包括︰藝人張艾嘉、林德信、鄭欣宜、洪永城、Eric Kwok、倪晨曦、鍾麗淇、湛琪清、丁子田，EcoDrive 聯合創辦人林恬兒、汪詩詩、EcoDrive榮譽顧問丁子高。

另有香港政府食物及衞生局前局長周一嶽 、職業桌球手傅家俊、足球運動員安永佳、Green Queen創辦人Sonalie Figueiras、心靈健康導師Wendy Wen、「鬼網大叔」陳天明、Netflix《煮到最後》明星主廚Shane Osborn以及港怡醫院行政總裁曾慶廉醫生。

影片中的旁白由鄭啟泰聲演。每位參與者在影片中，展示如何在日常生活使用可重用口罩以及分享保護環境的心得。

張艾嘉表示在疫情期間，仍然與團隊繼續做創作，在工作室內選擇使用可重用口罩。林德信平日喜歡玩滑板，洪永城向來注重身形，健身時也會使用可重用口罩。

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鄭欣宜則與愛犬Piper到訪本地小店，她認為環保是一種生活態度，買用循環物料做成的物品可以減少浪費。Eric Kwok笑稱自己是廿四孝狗主，每日帶愛犬「金菠蘿」外出散步時，都會用可重用口罩。

熱愛瑜伽的倪晨曦和鍾麗淇，戴上可重用口罩做瑜伽，她們表示做瑜伽可以放鬆心情，希望大家可以感受做瑜伽的好處。

EcoDrive聯合創辦人林恬兒和汪詩詩在影片中分別處於公園和花店，不約而同表示出對自然環境的喜愛，呼籲每一個人為地球做多一步，可以延續美好的環境給下一代。Eco Drive榮譽顧問丁子高分享跑步心得，認為抗疫期間需要保持健康體魄，自己做運動時也會戴上可重用口罩。

參與者在影片中使用的可重用口罩（DET30）由DETERMINANT提供，除此之外，它們亦送出可重用口罩給有需要的機構，希望大眾對可重用口罩有更多的認識，保護自己亦可保護環境。

影片定於1月14日發布，20位參與者將在今日起陸續在網上平台發布他們的個人影片及宣傳照片，並分享自己在日常生活中使用可重用口罩的心得。