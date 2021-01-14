【勁歌金曲2020】袁偉豪+謝東閔成新人獎大熱　入行13年Ben圓夢做歌手

▲ 袁偉豪去年推出首支單曲。

TVB將於1月17日舉行《勁歌金曲頒獎典禮2020》，今年爭奪「最受歡迎新人獎」的包括袁偉豪、謝東閔、艾妮、蘇家欣、何彥芷及郭思等。其中，有「最老新人」之稱的袁偉豪及參加《超級巨聲2》入行的謝東閔均為TVB親生仔，被外界看高一線。

今年共有15個單位入圍最受歡迎新人獎候選名單，分別為All For One、MADBOII、TABI、VSing、艾妮、何彥芷、李達仁、唐浩嘉、袁偉豪、張若希、郭思、應智越、謝東閔、謝高晉及蘇家欣。

袁偉豪V.S謝東閔

袁偉豪於2007年參加《香港先生選舉》獲得冠軍後入行，拍劇多年的他今年一圓多年夢想，跟臻世娛樂簽約成為旗下唱作歌手，親先作曲並與太太張寶兒一同填詞，創作第一首派台歌《你與你的另一半》。

▲ 袁偉豪跟張寶兒合寫《你與你的另一半》。

【你是你的另一半】袁偉豪重拾音樂夢 直言曾為大眾只關心緋聞感煩躁

至於星夢娛樂旗下歌手謝東閔，於2010年參加《超級巨聲2》奪得第四名後入行，他一邊拍劇一邊為TVB唱劇集歌，作雙線發展，至去年終圓夢出碟，謝東閔跟戴祖儀合唱的《那些我愛過的人》插曲《夢飛翔》亦在TVB有不俗聲勢。

▲ 謝東閔去年跟戴祖儀合唱《夢飛翔》。

《全民造星III》蘇家欣角逐新人獎

英皇娛樂旗下藝人艾妮入行前為一名註冊護士，熱愛唱歌的她其後成為職業駐唱歌手、婚禮樂隊主唱及DEMO歌手。縱然曾參加《超級巨聲3》的她最終於第四回止步，未有放棄唱歌的她於2019年簽約英皇娛樂後推出過兩張大碟。

▲ 英皇新人艾妮唱功不俗。

《全民造星III》參賽者蘇家欣今年27歲，入行前當幼稚園老師的她閒時會四出Busking。無懼疫情下出道的她簽約尚品娛樂，並已推出三首歌曲。

▲ 角逐新人獎的蘇家欣，曾參選《全民造星II》。（取自facebook）

另外，同有份角逐新人獎的歌手，還有夢想沙龍娛樂文化旗下藝人何彥芷和郭思初，二人出道便經常孖住上，以學生妹造型合唱《女朋友們》一曲，青春可人。