【天天開運王】薛家燕親自設計賀年曲奇　家燕姐預告送出過千封利是

▲ 新春節目《天天開運王》日前進行拍攝。（發相）

瓣數多多的「家燕媽媽」薛家燕，將於今年農曆新年再度推出「家燕媽媽曲奇」，是次在設計及包裝上，家燕姐都有份參與！

為了令大家有一個開心的新年，今次家燕姐想到「買曲奇送利是」，更特意印製一批自己化身財神的利是封，相當有意思。

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▲ 家燕姐有份設計曲奇禮盒包裝。（發相）

踏入2021年，家燕姐再次主持新春節目《天天開運王》，前日開工時，提到賀年曲奇，家燕姐表示：「今年新年『家燕媽媽』將會推出一個好靚的禮盒裝曲奇，像全盒一樣採用八角形設計，寓意『齊齊全全、萬事順利』。裡面還有六款不同種類的曲奇，包大家食得開開心心！」

她指此八角全盒裝曲奇，希望大家吃完曲奇後，可以當全盒使用，環保又方便。

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▲ 家燕姐再度推出新春曲奇。（發相）

另外，家燕媽媽將會在曲奇裡面向大買派發利是：「這封利是好正，因為封面是我做財神爺的照片，外面買不到的！每年好多人都想得到我這封利是，排晒長龍！因為攞了我的利是，會由年頭旺到年尾。但今年家燕媽媽特別送給大家，裡面還有$50禮券可以當錢用，希望大家食得開心，又可以行好運啦！」

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禮盒設計方面，家燕姐與拍檔Francis及女兒都給了不少意見，禮盒以家燕姐最喜歡的紅色加燙金，再印有家燕姐的Q版模樣，送禮非常大方得體。家燕姐謂：「還可以重用又環保，希望大家會喜歡這個禮盒，當然我的曲奇是最好食的，大家一齊來嘗試拿我的幸運利是。」

家燕姐預計送出過千封利是，總值5萬元，希望大家多買多送！

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