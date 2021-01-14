  • 19°C
香港時間 : 2021114日 (四) 14:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【睡前怪癖】5歲童睡前「怪癖」要父母手指插鼻孔 媽媽崩潰拍片求助：沒辦法睡覺

親子 14:15 2021/01/14

分享：

熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

台灣一名媽媽日前在網上發文，指5歲兒子要她用手指插鼻孔才肯入睡，令她哭笑不得。

不少人入睡前都有自己的小習慣，日前台灣一名媽媽在Facebook群組「爆怨公社」發文，指自己5歲的兒子每晚要求父母用手指插鼻孔才肯入睡，令她感到崩潰，直言「根本沒辦法睡覺」。

從該名媽媽上傳的影片可見，兒子捉着媽媽的手，把食指輪流插入左、右邊鼻孔，最後更要求媽媽伸出兩隻手指一起插鼻孔。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

對於兒子這「怪癖」，媽媽哭笑不得，並指兒子從1歲起便有此習慣，到現時還是一定要爸媽陪在旁、用手指插鼻孔才能入睡。他們曾經拒絕兒子的要求，兒子隨即大吵大鬧，僵持個半小時後只能投降。媽媽大感崩潰，指「根本沒辦法睡覺」，並拍下影片向網友求助，

誰能告訴我該怎樣戒掉這個壞習慣？媽媽我好想哭啊。

帖子引來網民熱議，有網民認為這是父母一手造成的問題，「要狠心點才有好開始」、「要嚴厲制止他」、「說實在父母也有問題，怕小孩吵就順着他插鼻孔」、「5歲了……不能不改了」。

有眼利網民發現，影片中男童咬着奶嘴，驚呼「天啊！5歲還在吃奶嘴，家長問題超大的啊！」、「5歲還吃奶嘴真的不太行」。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【離譜家教】幼童西九公園用沙灘鏟挖窿　父母懶理累途人行經仆倒好危險
10:34 2021/01/12
【離譜家教】幼童西九公園用沙灘鏟挖窿　父母懶理累途人行經仆倒好危險
【野蠻孫子】男童地鐵大聲鬧嫲嫲「老東西」迫讓座　乘客斥無家教被罵：不要管我
15:41 2020/12/05
【野蠻孫子】男童地鐵大聲鬧嫲嫲「老東西」迫讓座　乘客斥無家教被罵：不要管我
【怪獸家長】網民熱議父母10大討厭行為　過分溺愛無家教任由孩子做破壞王
17:31 2020/10/16
【怪獸家長】網民熱議父母10大討厭行為　過分溺愛無家教任由孩子做破壞王
家庭關係 家庭教育 幼兒教育 台灣 Facebook群組

最高瀏覽

【亂倫誕女】17歲雙胞胎姊弟禁忌相戀誕一女 父母怒轟斷絕關係趕出家門
14:40 2021/01/13
【亂倫誕女】17歲雙胞胎姊弟禁忌相戀誕一女 父母怒轟斷絕關係趕出家門
【戰友不再】多謝YoYo而不是多謝太太照顧女兒 鄧藹霖：功用跟茶水間阿姐無異
11:00 2021/01/13
【戰友不再】多謝YoYo而不是多謝太太照顧女兒 鄧藹霖：功用跟茶水間阿姐無異
【視如己出】劉嘉玲曬全家福7旬媽媽有貴氣　傳億萬財產由餅印學霸姪仔繼承
14:11 2021/01/13
【視如己出】劉嘉玲曬全家福7旬媽媽有貴氣　傳億萬財產由餅印學霸姪仔繼承