【睡前怪癖】5歲童睡前「怪癖」要父母手指插鼻孔 媽媽崩潰拍片求助：沒辦法睡覺
親子 14:15 2021/01/14
不少人入睡前都有自己的小習慣，日前台灣一名媽媽在Facebook群組「爆怨公社」發文，指自己5歲的兒子每晚要求父母用手指插鼻孔才肯入睡，令她感到崩潰，直言「根本沒辦法睡覺」。
從該名媽媽上傳的影片可見，兒子捉着媽媽的手，把食指輪流插入左、右邊鼻孔，最後更要求媽媽伸出兩隻手指一起插鼻孔。
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對於兒子這「怪癖」，媽媽哭笑不得，並指兒子從1歲起便有此習慣，到現時還是一定要爸媽陪在旁、用手指插鼻孔才能入睡。他們曾經拒絕兒子的要求，兒子隨即大吵大鬧，僵持個半小時後只能投降。媽媽大感崩潰，指「根本沒辦法睡覺」，並拍下影片向網友求助，
誰能告訴我該怎樣戒掉這個壞習慣？媽媽我好想哭啊。
帖子引來網民熱議，有網民認為這是父母一手造成的問題，「要狠心點才有好開始」、「要嚴厲制止他」、「說實在父母也有問題，怕小孩吵就順着他插鼻孔」、「5歲了……不能不改了」。
有眼利網民發現，影片中男童咬着奶嘴，驚呼「天啊！5歲還在吃奶嘴，家長問題超大的啊！」、「5歲還吃奶嘴真的不太行」。
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責任編輯︰王明芳