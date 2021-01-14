2021年最佳工作場所排行榜出爐　Google僅排名第6？

▲ Google一直以良好員工福利和自由的作風聞名，在不少人心目中更是最佳工作場所。

Google、Facebook等科技巨頭一直以良好員工福利和自由的作風聞名，在不少人心目中更是最佳工作場所。惟近年Google及Facebook不斷傳出員工與僱主之間的爭議事件後，排名逐步下降。

美國招聘網路平台Glassdoor昨（13日）宣布2021年全美100個最佳工作場所，其評選標準是依據公司行政總裁的策略、就業機會、薪資福利，以及公司文化和價值觀，還有工作與生活平衡等指標做綜合性排名。而今年也因應新冠肺炎疫情，首次將公司的防疫政策列入評選準則之一。

過往外界一直都相當羨慕Google的員工福利，惟去年底Google傳出公司內部出現性騷擾員工事件，而且Google的處理手法不當，加上解僱AI倫理學者Timnit Gebru博士，令Google在全美100個最佳工作場所中，排名僅得第六名。

不過在留言中也可看到，目前仍有許多員工相當滿意Google的高薪酬，以及可以達到工作生活平衡，因此名次依然保留在頭十名中。

至於Facebook就排名第11，從留言中看到，有不少員工認為在新冠肺炎衝擊後，內部管理階層對於遙距工作的支援有很大的幫助，例如Facebook正計劃推出永久遙距職位，並向向新員工發放高達1.5晚美元（約11.6萬港元）的獎金，鼓勵他們住在距離辦公室10哩的範圍內。不過，Facebook近年爭議不斷，加上有許多員工認為「工時過長」，因此Facebook排名依然在十名外。

至於2021年全美100個最佳工作場所冠軍，就由管理顧問公司Bain & Company奪得。評論中提到，Bain & Company能奪冠主要是因為在新冠肺炎疫情期間給予相當完整的員工計畫，而且在平權與文化多樣性中，與其他企業相比，已進行超前部署。

責任編輯：曾曉汶