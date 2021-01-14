【生態災難】大媽大叔帶專業工具大嶼山狂掘生蠔　義工：連BB蠔都唔放過

▲ 大媽大叔狂掘生蠔，開完蠔殼隨手掉一箱箱袋走。

大自然是人類的資產，每個人都有責任保護自然。日前有義工在大嶼山目睹一群大媽、大叔在大嶼山水口掘蠔，他們即場開蠔，留下一地蠔殼，並用箱子、膠袋運走。義工見狀上前勸喻，並將未被開取的蠔放回大海。

「大嶼山愛護水牛協會」義工於Facebook群組「Tap Mun cattle herd 塔門黃牛羣」圖文並茂發帖，指早前到大嶼山為牛牛送草，在水口目睹約十名操普通話的大媽、大叔在掘蠔。

去到見佢哋已經將一箱箱一袋袋石蠔密密開，連BB蠔都唔放過。

他們將開完的蠔放入箱子帶走，蠔殼則被隨手放棄。從義工上載的圖片可見，周圍都有一大堆被棄置的蠔殼，就連牛群覓食的草地附近都有蠔殼。

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義工見狀立即上前勸喻大媽、大叔停止掘蠔，並且要求放生返回大海。這班大媽聲稱是第一次來掘蠔，但據義工目測，他們的工具似乎相當專業，直言「掘咁多做咩呢？真係食得哂？」

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義工又呼籲大家愛護環境：

保育區所有資源都係唔應該取走或破壞，長此下去又一福地再被消失。

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責任編輯：羅嘉欣