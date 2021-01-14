機師投資逾億組水上飛機航空公司　擬推250元本地遊服務大灣區11航點

▲ 有航空公司計劃推出水上飛機服務。

疫情下航空業近乎停頓，但本港仍有航空公司推出水上飛機服務，主打空中觀光服務。水上飛機(香港)航空今日(14日)宣布成立，由多名機師投資及融資逾億元，服務大灣區11個航點，希望在未來將航線擴展至東南亞地區。

公司創辦人張敬龍表示，公司會以香港為基地，並服務大灣區11個航點，正計劃向本港當局例如民航處申請牌照，先在本港提供空中觀光服務，機票由250元起；之後會向內地民航總局申請牌照，張敬龍強調不會與現有服務重疊及直接競爭，預計水上飛機最遠可到汕頭、北海。 公司又計劃發展東南亞航點如越南、菲律賓，視乎何時取得當地牌照而發展業務。

張敬龍續指，計劃使用的水上飛機可載19名乘客及2名機組人員，已經與製造商商討購買及準備落訂，希望最快6月有第一架飛機抵港。他稱公司與深圳東海航空董事長黃楚標籌建的「大灣區航空」無關，公司資金來自多名機師及國際企業融資，未來計劃在大灣區建立設施培訓機師，讓年輕人在大灣區發展。

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記者：蘇文軒