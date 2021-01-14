【爸媽心聲】小朋友Zoom上堂父母背後默默支援　張欣欣大嘆︰家長老師有苦自己知

▲ 中文補習名師張欣欣指出，網絡授課老師辛苦得多，家長也是有苦自己知。

我一對仔女，雖然只是讀幼稚園，但每日都要以Zoom形式上學，又需看Video片學習。其實，當人人埋首評估學生網上學習的優劣時，有多少人體諒彼端老師的付出？以網絡授課，老師辛苦得多——打字、構思對白、同他人夾稿、錄影、NG重拍、網絡問題、剪片、聽不清楚學生、硬件無故失靈、即場駕馭電腦、如何公平評分、教材準備及分發、家校分工、學生情緒及突發事件處理……任何一個範疇出現事故，都大大影響教學進度及效益。

另一方面，家長也是有苦自己知。表面上好像只是學生上課，但其實父母每一天都在背後默默支援。多少晚，老婆突然在床上驚醒，說忘記為小朋友準備明天上Zoom時的教材！教材種類層出不窮，有時要水果，有時要剪定學校分發的卡紙，有時則要碗筷……至於要求小朋友默書背字備課更是屢見不鮮，若在其臨睡前才記起，根本趕不切為他／她們準備。

而我在外工作也不能倖免，每每在夜晚下班時，偶然會收到老婆千奇百怪的留言，說十萬火急要我去找東覓西，真是既緊張又刺激！

▲ 張欣欣一對就讀幼稚園的子女，也以Zoom形式上學。（張欣欣提供照片）

好了好了，無論老師及家長如何仆心仆命，還不是為了小朋友？可是啊，小朋友上Zoom時，有時也是氣死人無命賠。心不在焉者有之，答問題蚊滋咁細聲者有之……老婆不知多少次，在旁陪他／她們Zoom上課上到炆，不斷細聲又氣鼓鼓叫仔女答大聲啲，舉手啦，望實張紙云云……但一到下課時，學生Offline離Zoom速度驚人，小息像特赦般喜樂，放學如放監般興奮！

有時我想，停課上電子課這段非常時期，家長及老師無限心機的付出，有幾多學生明白要多少才能成就？或者，要到了他／她們長大後，才會感恩父母老師背後默默的付出。

【文章獲張欣欣授權轉載】

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