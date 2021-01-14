【新冠肺炎】新增29宗確診　26宗屬本地感染包括13宗不明源頭

本港新冠肺炎疫情持續，今日（14日）新增29宗確診，包括13男16女，3宗屬輸入個案，26宗屬本地感染，當中2宗與中九龍幹線群組相關，2宗將軍澳藍田隧道群組，13宗暫時源頭不明。另外有約30多宗初步陽性個案。，累計9,415宗病例；另有30多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、食物及衞生局副局長徐德義以及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代疫情。

食物及衞生局副局長徐德義指出， 疫情持續，在去年12月31日至1月6日共有296宗確診，其中268宗屬本地感染，不明源頭佔27%。而在最近一周，1月7日至13日共有311宗確診個案，本地個案有295宗，源頭不明佔29%。而在過去2周沒有徵狀個案達36%。

他指出近日的確診數字未見持續、快速下降的情況。近日有多宗涉及建築業的個案，明天起至本月底為全港所有建築業工場人士，在檢測中心接受一次免費檢測，不過需要網上預約。同時也可以參加建築業議會提供的檢測服務。他強調工作場所的衞生是不容忽視，工作場所、洗手間等需要定時清潔消毒。

而年近歲晚，不少市民會辦年貨，提醒主辦單位要做好分隔以及人流管制，或者可以考慮改為網上舉行有關活動，如果社會鬆懈，疫情隨時反彈。

另外，因應有大廈出現兩宗或以上確診個案，張竹君表示，有３幢大廈需要強制檢測，包括：元朗朗屏8號1座、油麻地上海街163號至165號，以及葵涌石蔭邨仁石樓。

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記者：陳麗娜