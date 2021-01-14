【男神崩壞】最帥藏族少年被爆曾吸電子煙　丁真淳樸形象崩壞被狠批後道歉

▲ 20歲藏族美少年丁真被爆曾吸電子煙，淳樸男孩形象大崩壞。

憑著一對迷人電眼紅到衝出國際的藏族美男子丁真珍珠，迷倒不少少女及大媽，甚至連中國外交部發言人華春瑩都在社交媒體Twitter連發3個帖文，大讚丁真笑容純真。淳樸男孩更打動日本少女，紛紛在網絡上轉載丁真的相片及片段。然而，日前一段「丁真吸煙」的片段在網絡上廣傳，曾聲稱「不抽煙、不喝酒」的丁真形象大崩壞，遭網民狠批後道歉。

▲ 《丁真的世界》記錄了丁真的故事。（微博圖片）

綜合內地媒體報道，身高1.8米的丁真來自四川甘孜理塘，擁有迷人雙眸及純真笑容，一名攝影師於去年尾無意中街拍了丁真的短片後，即迷倒萬千女網民，其後丁真首開微博帳號，短短一個星期已吸納後過百萬粉絲。

▲ 丁真擁有純真的笑容。（微博圖片）

丁真表明拒絕進入娛樂圈，加入當地國企旅遊公司擔任旅遊大使，拍片宣傳及成為導遊，推廣家鄉旅遊業。

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可是，日前網絡上流傳一段僅5秒的短片，當時丁真手拿電子煙，深深吸煙後再吐出煙，吞雲吐霧，完全顛覆早前其工作室曾聲稱丁真「不抽煙、不喝酒」的言論。有網民認為，丁真的吸煙技巧看似純熟，就如一個長年煙民。另有網民認為短片中丁真的樣子青澀，估計是沒爆紅前拍攝的片段。

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短短幾秒的片段引來網民熱烈討論，網民狠批丁真淳樸男孩的形象大崩壞，「接受不了」及「這不就是個街頭小混子嗎」。不過，也有網民幫丁真護航，「成年吸煙有問題嗎？」、「吸煙又不是犯法」及「那麼多明星抽煙也不見你們說」。

丁真公司回應：電子煙不是煙

丁真所屬公司理塘文旅公司事後回應，指丁真出於好奇才嘗試電子煙，「小孩子對電子煙感興趣，可能就試了一下，他根本就不是抽煙，那是電子煙不是煙。」不過，言論不但沒有平息風波，反而引發另一波輿論。

央視斥丁真恐會「曇花一現」

官媒央視更質疑理塘文旅公司指電子煙不是煙的解釋，直斥丁真可能有「曇花一現」的危險，

網紅不是一旦擁有，天長地久，綜合素質決定能走多遠。

▲ 丁真及後為吸煙事件發道歉信。（截圖）

丁真向公眾道歉

丁真工作室與他本人早前發信道歉，「吸煙是成年人個人選擇，但作為公眾人物，需注意公共影響力，丁真珍珠先生向公眾表示歉意，並呼籲大家關愛身體健康，不要吸煙包括同樣有害健康的電子煙。」不過，根據中國法律，網上售賣電子煙屬違法，不少網民對丁真的電子煙來源感到質疑。

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責任編輯︰王明芳