【本地展覽】海賊王BUSTERCALL企劃展覽進駐朗豪坊　路飛Chopper娜美換上肥仔及惡魔造型超可愛

▲ kkplus x ONE PIECE海賊王 BUSTERCALL企劃展覽即日起在朗豪坊展出，多個ONE PIECE經典角色換上變奏造型，超吸引！（kk plus提供）

又有新動漫展睇！今次kkplus與Premium BANDAI合作，將ONE PIECE海賊王 BUSTERCALL企劃展覽帶到朗豪坊。但跟以往的主題Figure展有所不同的是，今次ONE PIECE的主要角色通通改變形象，變成變奏版，肥版、惡魔版都有，超級得意！

▲ （kk plus提供）

▲ 商場4樓位置展出大型櫥窗，回顧之前的展覽。（kk plus提供）

今次的企劃集結200位藝術家及創作者，邀來美國的插畫家Alex Solis及日本的模型設計師Saori Ishizaki參與BUSTERCALL 企劃，利用幽默和創意，發揮於ONE PIECE角色身上。

Alex Solis以擅長的Chunky肥嘟嘟創作風格，設計出「肥版」Chopper和Luffy：Chunky Monkey.D.Luffy及Chunky Tony Tony Chopper，重現動畫中Luffy和Chopper享受美食的場景。

Saori Ishizaki則擅長製作擁有攝人眼睛的人物模型，創作了Devilish Nami系列，其中Pop、Dark Colour兩款更是限定款！此系列改變以往大眾對娜美的既定印象，在她的頭上加了兩個惡魔小角，散發邪惡誘惑的魅力，連女帝都有惡魔款！數款Figure均可於場內即時預售，有興趣的粉絲可到場預留限量造型模型，極具收藏價值！

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ONE PIECE海賊王 BUSTERCALL企劃展覽

日期：即日起至 1月17日

時間：12pm至9pm

地點：旺角朗豪坊12樓 02-03號舖 、pop-up store及4樓通天廣場

記者：Panda