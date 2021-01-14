【父子情深】14歲男生罕見癌症復發削臉保命　單親爸耗盡積蓄自責：願代他承受病痛

▲ 14歲男生癌症復發須「削臉保命」，單親爸爸自責「我願代他承受病痛」。

子女健康成長，是給父母最好的禮物。台灣台北14歲少年許小宇，自7歲起就確診罕見癌症，其後兩度復發，左臉的牙齦和牙齒被癌細胞侵蝕，須削去大部分的左臉才能保命。與他相依為命的父親，為救回兒子花光積蓄，自責表示「願代替兒子承受病痛」。許爸爸接受TOPick訪問時表示，在他徬徨之際，幸好有善長人翁願意承擔所有醫療費用，兒子下星期三可以進行手術。

原本任職廚師的許爸爸與前妻離婚後，帶著2歲的兒子小宇獨自生活，未料小宇在7歲時被診斷出患罕見癌「惡性橫紋肌肉瘤（Rhabdomyosarcoma）」，臉部長有惡性腫瘤。為此，許爸爸辭去工作專心照顧兒子，而支付昂貴的醫療費亦幾乎花盡他所有積蓄。

經過一段時間的化療及休養，小宇的腫瘤慢慢消失，許爸爸原以為病痛已離兒子而去，沒想到在小宇9歲時，癌症突然復發並惡化。為了讓兒子接受治療，許爸爸只能四出向親友借錢，尋求慈善團體的協助。由於小宇的病情嚴重，需接受手術削去左臉部分肌肉，醫生用其左小腿骨骼重建臉部，然而亦無法完全回復原貌，令小宇變得自卑。幸好小宇慢慢恢復健康，11歲時更重返校園，許爸爸則打2份工作還錢予親友。

當以為生活開始走向正軌時，老天跟這對父子開了一次玩笑。去年，許爸爸發現小宇得左臉變得腫脹，檢查發現其牙齦、牙齒已被腫瘤侵蝕，證實癌症再度復發，並惡化至第3期，必須再度「削臉」切除腫瘤，並用右小腿的骨頭進行臉部重建。

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小宇被安排於下周三（20日）進行手術，但手術費需要20萬元（約港幣5.5萬元），而接下來一年住院、化療等開支需60萬元（約港幣16萬元），而許爸爸幾乎已耗盡所有積蓄，戶口僅餘400元（約港幣110元），令他感到相當無助和自責，只能向慈善機構求助。

醫生還告訴我，就算撐過手術，如果後續藥物的治療無效，兒子也只剩半年的命...老天爺啊、老天爺，可不可以求求您別再把病痛給我兒子了，我願意代替他來承受這些病痛，希望您能讓我兒子早日康復不要在癌症復發了。

幸好慈善機構「社團法人愛的延續公益協會」已答應協助籌取醫療費用，而小宇的抗病故事亦引網民關注，大批善心人士紛紛向協會表示願意提供協助，目前已經籌得足夠善款，如無意外，小宇將如期進行手術。

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責任編輯：羅嘉欣