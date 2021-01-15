【手腳冰冷】著N件衫蓋N張被仍然手腳冰冷　中醫教分辨體質飲茶驅寒

▲ 中醫教分辨體質飲茶驅寒。

不論穿多少衣服或蓋多少張被子依然手腳冰冷，體內寒氣不斷湧出？註冊中醫陳頌茵在Facebook專頁分享，其實大家可從手腳冰冷了解自己的體質，並採取更合適的茶飲驅寒！

首要分清「寒性」或「熱性」體質。

寒性體質：

本身陽氣不足，不能溫暖四肢，容易致手腳冰冷。

熱性體質：

本身燥熱影響循環，在冬天陽氣被郁伏無法運行到四肢，也會出現手腳冰冷，而身體反會發熱為特點。

這一切都可從脾開始說起，中醫認為，人體脾陽升發旺盛，就能運送營養成分到四肢及全身，手腳及身體自然會很溫暖、活動有力。反過來假若脾陽虛，氣血不足的話，時間久了會形成腎陽虛，就會出現手腳冰冷症狀。

寒性體質茶療：

參薑桂茶

材料：人參6克，桂圓6克，生薑3片

製法：加300ml清水煲30分鐘，微溫飲用

功效：溫補陽氣

熱性體質茶療：

參薑棗茶

材料：西洋參6克，紅棗3枚去核，生薑3片

製法：加300ml清水煲30分鐘，微溫飲用

功效：補氣健脾

*如有發熱、感冒、咳嗽、懷孕期等狀況，就不可飲用茶療，或徵詢註冊中醫意見。

揉搓雙手掌和足底致發熱，喝杯溫暖之飲料暖暖脾胃，就能更好發揮暖胃補腎之功，全天都會非常溫暖。

按摩穴位保暖身體

陳醫師指，按摩穴位時可加入中藥精油一起，效果也會倍增。不論寒性或熱性體質都合用的配方，可以選用：

桂枝、生姜、乳香、藿香、青蒿、當歸、辛夷、川芎精油喔，濃度為10%加入荷荷巴油

精油的味道濃厚能溫中除濕，也能調補氣血，大家不妨一試！

另外，有2個穴位適合按摩：

溫暖全身：陽池穴

能生發陽氣，加促心臟血液循環，除能為指尖保暖，也能溫暖全身

▲ 溫暖全身：陽池穴。

位置：是手少陽三焦經常用穴，位於腕背橫紋中，當指總伸肌腱的尺側緣凹陷處

操作：以中指緩緩力度按揉，大約5分鐘

暖足：氣衝穴

另一個能潤筋骨、溫經調氣作用的穴位，可使氣血下達雙足，引到暖足功效

位置：在腹股溝區，當恥骨聯合上緣中點旁開2寸，股動脈搏動處

操作：用中指輕柔力度按揉，大約5分鐘

文章內容獲「華佗杏林館- 陳頌茵中醫， 傅淵源中醫」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜