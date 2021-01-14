【新冠肺炎】梁栢賢稱BioNtech疫苗將在社區中心接種　研允團體預約接種

▲ 梁栢賢表示，理解市民就疫苗的憂慮及疑問，強調當局不會強逼市民接種，重申會提供足夠疫苗資訊讓市民決定。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府日前採購三種新冠疫苗，預計最快下月可為市民接種。疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫管局前行政總裁梁栢賢表示，明白到市民對疫苗的憂慮和疑問，強調當局不會強逼市民接種，重申會提供足夠疫苗資訊。他亦提到，當局正物色在全港各區設立18至20間社區接種中心。

就日前有研究表示市民對疫苗的接受程度不高，梁栢賢今日接受電台訪問時表示，接種疫苗有其好處，他舉例指已接種疫苗及同時持有呈陰性結果的海外留學生，回港後可能毋須隔離檢疫；市民可以展示完成接種疫苗的針卡，同時配合陰性檢測證明下便可外出旅遊等。他亦指，若在工作場所有人確診，市民如已接種疫苗，即使被列緊密接觸者，屆時可能只需接受醫學觀察而不用隔離檢疫。

梁栢賢表示，理解市民就疫苗的憂慮及疑問，強調當局不會強逼市民接種，重申會提供足夠疫苗資訊讓市民決定。

另外，梁栢賢指當局正物色在全港各區，設立18至20間社區接種中心，以便展開新型冠狀病毒疫苗接種計劃，預計主要接種復星及德國藥廠BioNtech合作研發的新型冠狀病毒疫苗，同時當局正構思容許團體預約接種。

梁栢賢解釋，復星及德國藥廠BioNtech研發的疫苗需儲存在負70度的低溫，解凍需稀釋，並必須在5天內使用，而完成稀釋的疫苗須在6小時內要注射，故認為一般私家醫生或醫院能夠處理，同時強調須準確預算每日注射數量。

梁栢賢續指，當局目前預計到社區中心接種疫苗的人士必須先行預約第一針及第二針注射的時間。他亦表示，當局正構思容許團體預約接種，包括長者，又或由地區團體安排預約，詳情仍在商討。

對於未來數周便到農曆新年，梁栢賢呼籲市民須繼續嚴守社交距離措施，故最好不要到親友家拜年及去人多的地方。他希望，在疫苗接種計劃之先不要出現另一波爆發。

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責任編輯：曾卓鋒