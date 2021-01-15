【生命鬥士】胸前長「跳躍的心臟」僅一層皮包裹　11歲女童患罕見病樂觀面對人生

▲ 俄羅斯11歲女童患罕見病，心臟僅得一層薄皮膚包着。

保持樂觀心態抗病很重要，俄羅斯一名11歲女童患罕見病，心臟僅得一層薄皮膚包着，呼吸時清晰可見心臟的膨脹收縮。過去多年，女童頻繁出入醫院接受治療，但她未被病魔打敗，依然樂觀面對人生。

▲ Virsaviya Borun-Goncharov患罕見病「坎特雷爾五聯症」，心臟僅得一層皮膚保護。（圖片來源：Instagram）

據《Metro》報道，俄羅斯女童Virsaviya Borun-Goncharov出生時患罕見病「坎特雷爾五聯症」（Pentalogy of Cantrell），又稱為「胸腹症候群」（Thoraco-Abdominal syndrome），屬先天性發育畸形。這是一種發病率僅百萬分之一的罕見病，會導致膈肌、腹壁、心臟及下胸骨缺陷。

女童的媽媽Dari憶述，懷孕時期已被醫生告知，胎兒無法正常長出肋骨及腹部肌肉，預計或會胎死腹中或出生後夭折。而女童最終平安來到世上，並因患病情形罕見而受到外媒關注。

由於女童的心臟結構異於常人，倘若摔倒，後果可以非常嚴重，甚至有致命風險。她在數年前訪問中提及，表示理解為甚麼自己的心臟會長在外面：

因為耶穌想顯示衪能製造像我一般特別之物。

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女童跟父母和弟弟現居於美國佛羅里達州，她和年幼的弟弟感情相當好，而弟弟對她的心臟也很好奇，喜歡把自己的手和臉放在姐姐心上：

他覺得姐姐的心臟充滿魔力，很漂亮。

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女童喜歡音樂及繪畫，不時在社交網絡分享影片。她指自己在Instagram上收到很多支持者留言和鼓勵，認為大家都很善良：

有時我會缺氧頭暈，但我還是喜歡開心過活，和朋友一起唱歌跳舞。

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責任編輯：羅嘉欣