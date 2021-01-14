【校長專欄】疫情啟示世界千變萬化  沈香林校長：年輕人追夢不易但要堅持

▲ 呂校長鼓勵年輕人不要放棄追夢。

2020年是充滿挑戰，特別又難忘的一年，還記得在去年6月時疫情略退，學校復課時學生們表達出的興奮心情。原來能夠與同學見面，能夠在學校與老師同學學習互動，不是一定理所當然。原本充滿活力和歡樂的校園，可以因為一個原因，可以突然變得寂靜無聲。

在這斷續的暫停面授課堂近一年，大家有沒有多了反思，更珍惜現時所擁有的時光、健康以及家人的相處時間及愛呢？踏入2021年在這互聯互通的年代，各行各業都因為疫情而加速轉變，甚至是完全改變原本的運作模式或生態，學校教育或是學校角色會有不同嗎？

雖然暫停了面授課程，但學校及老師教授學生知識的初衷從不改變，學校採取了網上及網下的混合並用學與教模式，只是不能透過面對面進行師生互動而已。

可以肯定的是，學校教育是不能像其他行業一樣被網絡取代。因為教育本質是對人的培育工作，教師本身以「學高為師、身正為範」，以學識及學養教導學生，而更重要是身體力行，成為學生成長的同行者，身教言教並行，但網上授課並不能以這樣的體驗方法進行。

經歷了這一年的轉變，對於學校、對於老師、對於學生都充滿啟發，世事不會一成不變，社會每分每秒也在改變，我想寄語我們的學生及年輕人，年輕人不要安於現狀，要開拓思維，不斷突破自己，追尋夢想的路上總有荊棘，崎嶇不平，只要心中那團火不熄滅，總會發掘出自己的潛力。

無論學校、老師或學生，我們共勉之！

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