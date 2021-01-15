【校長專欄】品德教育改變一生　崇真書院校長培育中學生3件事

▲ 崇真書院校長區國年博士培育中學生「三件事」。

崇真小學暨幼稚園校長譚煥玲博士於2020年12月23日於TOPick撰文闡釋「品德教育」在小學的推行策略；本文淺談「品德教育」的校本理念如何在中學裡實施。

崇真書院辦學七十載，於1992年由深水埗遷入屯門，提供優質的教育服務，尤以「品德教育」為重。傳統美德有︰謙和、禮讓、守規、關愛、助人、孝順、和睦、整潔、忍耐、守時、誠實、勤奮、有責任感、互相欣賞和學習等等；筆者發現，若家長和學校用心主力培育同學以下必不可少的「三件事」，上述的美德便會隨之而來。

首先，家長和老師必須以身作則教導少年人「有禮貌」。待人有禮是人與人有效溝通之道，是良好品德之本。我們要求同學無論在學校、在家中也要對長輩有禮貌。在學校，當遇見師長時，應說「早晨」或點頭；在家中，無論早上起床、晚上睡覺、出門、入屋、在餐桌用餐時，均要展現合宜的禮貌，以表對父母的尊重；甚至同學在街上或在網絡上，面對任何人，皆要盡量保持禮貌和風度、優雅的談吐、尊重他人的態度。真誠有禮能使自己變得禮讓謙和，其親和力能打開與人溝通之門，促成群體和睦共處的氛圍，這是「品德教育」關鍵和首要的工夫。

▲ 崇真書院校長區國年博士分享，如何在中學實踐品德教育。

其次，如果同學懂得「尊重別人」，自然會養成儀容整潔、守規、孝順父母、守時、誠實和懂得欣賞別人等美德。一個懂得尊重別人的人，不會以自我為中心，甚至自我膨脹，反會把待人處事的焦點放在別人身上；漸漸地，他會考慮人家的感受，這會引發同理心和培養出關愛別人的情懷，情緒智商（EQ）也會提升。

我們教導同學不可恃強欺弱：「將來長大後，若在社會上任了高位，也須對人（包括下屬）保持禮貌，使別人尊重你——不是因為你的職位，而是因為你的品格」。在學生團隊組織中，本校設立「學生議會」架構，同學可透過這個平台學習在「尊重、負責、理性」的大前提下向校方提出任何改善學校的建議，大比數通過的議案將直接提交學校的行政會議審議。學校高度重視同學的議案；至今，從學生議會提出的議案，大都獲校方接納，這是老師和同學互相尊重及信任的成果。

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此外，我們要教導年青人學習「付出」並擁有「服務別人」的心志。從小就服務別人的人，自會孕育出感恩的心，較少埋怨，長大後亦不會對人過份計較；他們學會待人不從自己出發，不自私自利，反願意付出，有時甚至明知對自己有所損失，但為著他人的好處，也甘心樂意施予；他們的快樂建立在別人得到快樂之上，此等人一定會有美好的人生，不論在事業、友情和自我形象上，也屬人生勝利組；即或成為了領袖，也會是「僕人領袖」。

所以，本校在正規課程中增設服務學習體驗，在宗教科實施，內容包括探訪、派飯、報佳音及其他社會服務等；我們更與香港青年協會建生青年空間合作組織義工隊，培養同學服務社群的心志，同時訓練他們相關的技能。作為校長，當我看見自己的學生在學時樂意付出，長大後甘願以自己的專業技能服務社群，這是何等的欣慰和感恩！

「有禮」是形於儀表的行為、「尊重」是內在價值的修養、「服務」是豐盛人生的態度，三者互為影響；這是崇真書院推行「品德教育」的三個層次。上述本校所實行的措施，不過是闡釋有關理念的例子，實不敢當為特佳之教育成就，惟願與各位家長及教育界同道誠意分享，並互勉之。

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