【新冠肺炎】葵涌石蔭邨仁石樓09號多個單位有人確診　張竹君稱擔心該大廈有垂直傳播出現

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（ 程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（14日）新增29宗確診個案，其中3宗為輸入個案，當中有13宗涉及不明源頭感染；另有30多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君以及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代疫情。

張竹君指，與早前群組相關的確診個案中，2宗屬九龍幹線中段隧道工程群組；將軍澳藍田隧道地盤增2宗相關個案。

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今日再多三幢大廈的居民須強制檢測，其中涉及葵涌石蔭邨仁石樓，上址2個單位，分別有4人及1人確診，另有一個單位有1人初步確診，共涉6人。以上單位均為09號單位，張竹君指，擔心該大廈有垂直傳播，已請專家和相關政府部門前往視察。

另外，元朗南朗屏8號一座有2個單位有人確診，分別涉3人及1人確診，單位之間並不相關。油麻地上海街163至165號亦有2個單位有人確診，涉及2名人士。

張竹君又指，新填地街20至26號雙數單位，再有多一宗確診個案和一宗初步確診個案。考慮到個案持續增加，衞生署決定安排全棟大廈人士入住檢疫中心，在昨晚至今早再有來自22個單位共57名住戶送往檢疫中心，然而，昨日有部分單位無人回應，警方今日會再安排人手前往了解。

回顧油尖旺區的疫情，不計及今日數字，過去2星期該區有81宗本地確診個案出現，其中27宗涉及新填地街居民，當中最初主要確診個案源自中九龍隧道和將南隧道的南亞裔地盤工人，他們通常涉及大型家庭。張竹君指，未來有關部門會在該區進行更多教育工作，增加當區居民的防疫意識。

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記者：陳梓蔚