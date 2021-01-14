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【確診大廈】仁石樓09室至少6人確診全幢同座向需撤離　袁國勇：有喉管生草疑滲漏

社會 18:10 2021/01/14

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仁石樓09室至少6人確診全幢同座向需撤離。

本港新冠肺炎疫情未止，不少大廈屋苑均爆疫，包括石蔭邨仁石樓已有5宗確診個案，港大微生物學系講座教授袁國勇今日(14日)下午將到仁石樓視察。

葵涌石蔭邨仁石樓至今已錄得5宗確診個案，涉及2個09室號單位，其中一個單位有4人確診；衞生防護中心今日亦公布再錄得1名住戶初步確診，涉及另一09室號單位。當局今日會發公告要求曾訪該逗留當處人士強制檢測。

港大微生物學系講座教授袁國勇今日聯同衞生署及環保署人員到仁石樓視察。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱現時已有5宗確診個案，涉及2個單位，亦另有一個單位再多一個初步確診個案，全為09室號單位：

  • 1409室：涉及4人，第一名家人為第9,319宗確診個案於1月10日發病，另外3名家人分別於10日及11日發病
  • 2609室：1名確診患者，於1月12日發病
  • 1609室：1名初步確診患者，於1月10日發病

歐家榮認為，6名病人發病時間近，或屬共通感染源頭，已進行環境及喉管調查；惟已知好多住戶未做檢測，故建議當局發強制檢測公告，安排1月1日至14日過去2星期期間，仁石樓住戶或曾訪2小時的人士強制檢測；由於三個爆疫單位亦是09室號單位，全幢有40層，不能排除有喉管傳播情況。

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袁國勇則稱，1409室有4名病人最先發病，表面看來似是向上播毒，惟因應發病時間只於1日至2日間，現階段不擔保是1409室下面或是2609室上面播毒，故不排除有病人持續排毒，故保護居民，整個09室座向居民均需安排檢疫。

他稱，經視察亦見至少1個單位的喉管改裝，「廁所不少氣喉切走及再封閉」，由外圍亦見有喉管有草、有植物生出，或有滲漏情況，故需整個09室座向居民均需安排檢疫，待看看喉管作維修及確保安全後才准予回去。袁國勇認為，社區個案仍多，同一屋苑同一座向爆疫個案可能陸續有來，籲市民做好社交距離措施、戴好口罩及做好手衞生。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡、曾秋文

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