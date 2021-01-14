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【緋聞女王】蔡思貝富貴新歡疑一腳踏兩船　洗米華拍檔Sam曾為羅彩玲鬧離婚

娛樂 16:50 2021/01/14

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蔡思貝再捲入緋聞。

出爐視后蔡思貝（Sisley）今日被媒體報道獲太陽娛樂文化老闆周焯華的拍檔阿Sam力追，原來思貝不止一位緋聞男友胡鴻鈞，有指阿Sam除出動座鴐管接送外，更向思貝送贈名牌手袋，出盡方法打動芳心。

蔡思貝的疑似新戲Sam，是約30歲的太陽金業集團老闆，即是「洗米華」周焯華的拍檔，據報導指蔡思貝因去年為Sam公司拍金飾廣告，之後被Sam瘋狂追求。

【緋聞女王】傳周焯華拍檔力追蔡思貝　封視后沒打算與緋聞男友胡鴻鈞慶祝

蔡思貝近日在IG大晒名牌袋。（取自IG）

新歡曾為追嫩模鬧離婚

在名牌加名車接送的攻勢下，蔡思貝疑跟Sam撻著，在上周日的萬千星輝頒獎禮，Sam亦出動名車做司機接送。

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有指Sam原來是有婦之夫，在去年已被踢爆搭上嫩模羅彩玲（Vivian），並包養對方，因此令Sam妻子要離婚。而Sam跟Vivian之後亦無忌憚過往甚密。

出道時以性感形象深得宅男歡心的Vivian，近年已減少工作，她去年曾向傳媒爆料被男友送巨鑽求婚，但沒透露男友是誰。

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不過，Sam再被揭破原來背著Vivian力追蔡思貝，Vivian被傳媒問及此事，就稱不知情此事，但強調沒跟Sam分手。

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至於蔡思貝疑似成第三者，至今思貝未有回應，而Sam的社交平台亦突然變為私人帳戶，似避傳媒追訪。

同場加映 蔡思貝專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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