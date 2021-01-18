【減肥大作戰】減肥≠戒口虐待自己　營養師減肥吃薯片：不做卡路里奴隸獸【多圖】

▲ 營養師吳耀芬（Kathy）認為減肥不一定要計足卡路里。

「減肥不一定要左計右計，計足卡路里」，自從目睹客人瘦身成功後狼吞虎嚥的畫面，營養師吳耀芬（Kathy）不禁反思何謂減肥。擔任營養師約20年的她，曾拼命為客人計卡路里，助他們戒口，如今卻認為身心健康才最重要。去年5月她開始減肥，每月平均減5磅，期間照吃最愛的自助餐、薯片、甜品。在她眼中，既無「邪惡食物」也無「超級食物」，但有一種瘦叫「滿足瘦」，而「mindful eating」這套方法是她常掛在口邊的秘訣。

▲ Kathy減肥不靠節食，而是每天維持一日三餐，飲食均衡，吃粥粉麵飯、蔬果和肉類，並會吃最愛的薯片。（黃建輝攝）

為何營養師也要減肥？

婚後三年抱兩的Kathy，因兼顧家庭和工作，需攝取較多能量，加上偶然會吃好些慰勞自己，不知不覺間食量增加。結婚時她常被指太瘦，成為人母後，雖長胖了，但非不健康，故她沒多理會。直至愈來愈多人指她圓潤了，甚至問「為何做營養師也這麼胖」，她才赫然發現，每天忙著照顧別人，卻忘了照顧自己。

「是時候清理一下多年來積累的壓力，以及超重的磅數。」她曾因投入工作而忘了時間，甚至變成工作狂，突然省卻一餐，下一餐卻因肚餓而吃太多。結婚前只有98磅的Kathy，漸漸增至130磅。

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去年5月她決心減肥，想減20磅，目標清晰：希望於工作、作息、娛樂之間取平衡，與兩名女兒有更多親子時間，整體生活作調節，而非單單調節飲食和體重。「我不會讓數字主導人生。」

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沒有邪惡食物 只有慾望食物

有一種瘦叫『滿足瘦』，減肥時可選擇自己喜歡的食物，不用盲目戒口忍口，令自己很大壓力。

薯片、甜品，甚至澱粉質也是不少人減肥大忌，與許多人恰恰相反，Kathy的「減肥餐」可謂既簡單又輕鬆：早午晚三餐一定要吃得飽，吃自己喜歡物，不吃只為減肥而吃的飽肚食物；也不會戒零食、甜品及澱粉質食物等；大時大節，她必會外出吃飯，吃最愛的自助餐，享受可以選擇食物的氣氛，生蠔、牛扒、雪糕也榜上有名。

沒有邪惡食物，只有慾望食物。 慾望食物可以是健康或不健康的。

Kathy相信，若盲目戒口，再見到所謂「邪惡食物」，「慾望就會爆發，好像放監般狂吃， 吃完後又會有內疚感，有機會導致飲食失調 。」

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零食一定要低卡？Kathy並無這樣限制自己。她認為「低卡」很易給人「可以任吃」的錯覺，並可能因未滿足自己的慾望而多吃了。戒澱粉質亦是不必要的，因為它能為身體提供血糖，有足夠血糖才可維持身體日常運作。她認為：「有良好生活習慣、飲食習慣，就自然會有理想的體重。」

某一款薯片是Kathy的至愛，但她不會狂吃，而是細味。「我會放下所有事情，好好品嚐，感受薯片的質感、外觀、香氣，甚至放進口腔後的質感、味道。 多方面感受過後，才會吞進肚子裡。吞進肚子後，再感受薯片在身體裡吸收，存在、重量， 甚至想想它能給我甚麼營養。感受不同味道及其存在感後，滿足感自然較大。」

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每個人也有自己的專屬餐單

餐單是很個人化的，適合自己的未必適合其他人，因需配合自己性格、作息、工作和家庭。

飲食金字塔上建議的食物，基本上她所有種類也會吃。她最愛吃飯，每天也須吃，若只吃粉麵會感到有點暈，「晚餐要有飯有肉有菜，要盡量少油，不能完全戒掉油脂。」

以下是Kathy「減肥餐」的部份例子：

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順應自己生活習慣及感受而行，是Kathy的減肥方法。有時吃得飽滯，胃部不適，下一餐她會煲粥吃，以減輕胃部負擔，待消化、紓緩後才吃正常正餐。

▲ 減肥成功後，Kathy今年1月1日趁假期與家人外出享用下午茶。（相片：facebook「Kathy營養師 身營心營」）

經過半年努力，Kathy於2020年12月中瘦身成功，減至112磅，可以再次穿上早前買下長靴、裙子、貼身牛仔褲，但她最想做的是，與好友再拍一輯相片留倩影。現時，她亦已學會奮鬥有時，休息有時，每逢假期她就放慢腳步、放空腦袋，只陪女兒和丈夫，享受家庭樂。

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記者：黃泳欣