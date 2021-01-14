助年輕人辨識營銷技巧免過度消費　教大理財教育網上平台獲獎

▲ 負責推動項目的教大社會科學系教授（實踐）姚偉梅（左二）及教大校長張仁良（左三）。（教大提供）

香港教育大學早前推出理財教育網上平台「講求事實數據的新一代」，協助年輕人建立正確的理財觀念及學習理財技巧。該平台近日更獲投資者及理財教育委員會頒發「理財教育獎2021」及「理財教育獎2021—質量」大獎，以表揚其推動理財教育的成效。

教大參考的有關平台已在美國沿用多年，旨在教導消費者辨識各種市場營銷技巧，從而作出正確的理財決定。在普雲創意教育基金支持下，教大將平台部分單元課程引入本港學界，並舉辦工作坊，讓教師有系統地使用平台教授理財知識。

「講求事實數據的新一代」課程共分為多個單元，包括理財導論、信用卡使用及陷阱、財務預算及儲蓄，以及退休計劃，提供多條學習短片、教案和討論練習，使用者可按自己的進度彈性完成各個單元。此外，課程單元亦設有自動前後測試，教師可從電腦系統掌握每個學生的學習進度。

製作平台期間，教大亦邀請了8間中學、共871名學生參與，讓他們從中學習理財知識，結果發現，所有學生均參加及完成3個或以上的單元，其中逾一成半人、137人更完成全部5個單元，他們的前後測驗整體平均分由46分上升到61分，有32%的進步增幅，反映平台有助提升學生理財概念。

負責推動有關項目的教大社會科學系教授（實踐）姚偉梅表示，隨著消費和物質主義抬頭，年輕人很容易受到各種營銷手法影響，不自覺地過度消費，甚至形成不良的理財習慣，教大期望透過平台教導學生掌握事實數據，作負責任的理財決定。本身是金融學者的教大校長張仁良感謝團隊為推動理財教育所作的努力，指理財知識與日常生活息息相關，由強積金投資組合、信用卡利息計算、以至樓宇按揭及還款均涉及理財知識，因此認為理財教育應從小做起。

此外，教大今年9月將開辦全港首個「個人理財教育文學碩士」課程，讓學生掌握更全面的金融專業知識，畢業後可在金融或教育行業發展，為不同人士制定和教授理財知識。

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責任編輯：馮琪雅