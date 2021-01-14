【內地撈金】陳嘉佳轉攻內地做「吃播主」　賣命狂吃網民憂細細粒體重爆標

▲ 陳嘉佳轉攻內地做「吃播主」，賣命狂吃網民憂細細粒體重爆標。

有「細細粒」之稱的藝人陳嘉佳（小寶），近年轉簽為王祖藍旗下藝人後，轉為主攻內地市場。一向以體形龐大見稱的「細細粒」，最近更在抖音成為「吃播主」，表演瘋狂進食，可是有網友擔心其體重超標、影響健康。

其實小寶陳嘉佳於2016年轉簽王祖藍旗下，慢慢亦把工作重心轉移內地。為配合內地市場，自然要開設微博及抖音帳號。「細細粒」更利用其體形以及愛吃的形象，在抖音當起「吃播主」。

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▲ 陳嘉佳把興趣變作職業，於網上表演瘋狂進食。（IG圖片）

「吃播主」顧名思義，就是要在觀眾面前表演瘋狂進食，小寶除了是位吃播主，更會做「美食帶貨達人」。

小寶陳嘉佳以其名氣為廣告品牌宣傳推銷，其抖音已累積超過42萬粉絲追蹤。

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▲ 小寶的抖音已有42萬網友追蹤，遠超約4萬追蹤人數的instagram。（網上圖片）

為吸引更多觀眾收看和買貨，小寶出盡法寶，比如為了推銷花膠，自言因為吃了15年花膠，所以臉上絕無皺紋。不過最令人震撼，是她即場鯨吞了4碗極難消化的花膠。

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除了直播外，她還經常拍下自己的食相在社交網站分享。

另外，她又會教授簡易的食譜教網友烹調部隊鍋等食物。

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小寶曾經分享其體重一度高達230磅，眼見她近期為了「撈金」而拼命進食，有網友笑稱小寶現時可能已經超過300磅體重，亦有人擔心她的身體健康，囑咐她要小心進食的份量。

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