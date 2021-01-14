【新冠肺炎】政府明日起為工地職員提供一次社區免費檢測　徐德義：疫情未見快速下降

▲ 徐德義（中）指出疫情未見快速下降。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（14日）新增29宗確診個案，包括13男16女，3宗屬輸入個案，26宗屬本地感染，包括13宗涉及不明源頭感染， 2宗與早前個案相關病例，累計9,386宗病例；另有30多宗初步確診。

食物及衞生局副局長徐德義指出，疫情持續，在去年12月31日至1月6日共有296宗確診，其中268宗屬本地感染，不明源頭佔27%。而在最近一周，1月7日至13日共有311宗確診個案，本地個案有295宗，不明源頭佔29%。而在過去2周沒有徵狀個案達36%。

他指出近日的確診數字未見持續、快速下降的情況。近日有多宗涉及建築業的個案，明天起至本月底為全港所有建築業工場人士，在檢測中心接受一次免費檢測，不過需要網上預約。同時也可以參加建築業議會提供的檢測服務。他強調工作場所的衞生是不容忽視，工作場所、洗手間等需要定時清潔消毒。

▲ 近日有多宗涉及建築業的個案。

而年近歲晚，不少市民會辦年貨，提醒主辦單位要做好分隔以及人流管制，或者可以考慮改為網上舉行有關活動，如果社會鬆懈，疫情隨時反彈。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，現階段難以要求全港地盤停工，建議業界人士接受檢測。

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記者：伍瑋瑋