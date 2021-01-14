【道德爭議】4旬失婚外母想再生仔求女婿捐精　女婿婉拒反被妻斥自私陷離婚邊緣

▲ 外國一位外母湊孫湊到想再育有自己孩子，竟開口求女婿捐精。

捐精引起道德爭議，一名新手爸爸更被外母打主意，陷入倫理問題！他日前在網上發文表示，與妻子結婚3年，一年前誕下BB，年輕外母樂於湊孫，令她再度萌起生育念頭。由於她已離婚多年，最近竟大膽開口請求女婿捐精，女婿覺得有違倫理而拒絕，卻被妻子怒斥他自私、荒謬。

該名26歲人夫近日在網上討論區「Reddit」發文指，與23歲妻子結婚3年，婚姻生活美滿，一年前誕下B仔榮升新手父母。年僅42歲的外母很年輕便誕下3子女，自己妻子是大女，另有兩名弟妹。兩夫妻誕子後，外母便很熱衷湊孫，起初他覺得很好，令兩夫妻可以休息一下。

夫身壯力健曾多次捐精

人夫指出，由於自己身壯力健，亦有很高的精子數量，因而曾多次捐精。妻子疑曾向外母透露此事，且他留意到外母曾提及有意再生育，更已徵求醫生意見，可於明年前嘗試懷孕。可是她早已離婚，正物色合適的捐精者。

外母讚基因好 孫兒健康成長

約一周後，外母透過女兒相約他單獨見面，人夫心感不妥，但仍硬著頭皮赴約。據人夫形容，席間外母顯得焦慮和緊張、說話不多。她先講起她有多愛孫兒，之後就坦白從寬，她想再育有自己孩子，正努力尋找合適的捐精者，並看中了他。

外母說我的基因很好，我的孩子亦成長得很好，而且我的精子數量很高，能增加懷孕機會。她承諾會徵求法律意見及負擔開支，將來的孩子亦可以遵從我的意願去生活。外母還說，已得到我妻子的允許！

由於人夫感到害怕，只沉默不語，未有答應其要求，「我只說我會考慮」。回家後，他向妻子轉述外母的說話，沒想到妻子表現興奮，以為他已同意捐精。當他表達了自己感受後，妻子突然臉色一沉，更怒斥罵他自私、荒謬，願意捐精給陌生人也不願助其母。妻子之後更致電母親哭訴，丈夫已斷言拒絕，兩人沒有再聯絡。

此事亦令兩夫妻陷入離婚邊緣，人夫感到不知所措，但她從沒想過要離婚，「我該怎麼辦？一切都令我很困惑。」

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責任編輯︰王明芳