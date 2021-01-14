【新冠肺炎】張竹君稱較多染疫工友居油尖區舊樓　或有環境污染致較多個案

▲ 張竹君稱，較多染疫工友居於油尖旺區，或於家庭成員之間傳染。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（14日）新增29宗確診個案，當中26宗是本地個案，包括13宗涉及不明源頭感染，13宗與早前個案相關；另有約30多宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君交代新填地街20至26號（雙數街號）相關疫情，指新填地街24號多一宗確診，另有一宗初步陽性。她相信較多中九龍幹線及將軍澳－藍田隧道工友，聚居於新填地街、廟街、佐敦道、吳松街、上海街、廣東道等區，涉及較大家庭，或有環境污染致較多個案。

張竹君指，考慮到個案持續增加，衞生署已決定安排全棟大廈人士入住檢疫中心，在昨晚（13日）至今早再有來自22個單位共57名住戶送往檢疫中心，然而，昨日有部分單位無人回應，警方今日會再安排人手前往了解。

回顧油尖旺區的疫情，未計及今日數字，過去2星期該區有81宗本地確診個案出現，其中27宗涉及新填地街居民，當中最初主要確診個案源自中九龍幹線和將軍澳-藍田隧道的南亞裔地盤工人，他們通常涉及大型家庭，於家庭成員或街坊之間傳播。張竹君指，未來有關部門會在該區進行更多教育工作，增加當區居民的防疫意識。

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記者：吳卓峰