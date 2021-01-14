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【防疫措施】研究商場提早關門減人流聚集？　徐德義稱需要考慮3方面的因素

社會 17:20 2021/01/14

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食物及衞生局副局長徐德義指出防疫措施會視乎疫情而調整。（程志遠攝）

港府擬最快於農曆新年後安排市民接種新冠疫苗，當中以中國科興疫苗最早到港，但最新公布的總體有效率為50.38%。食物及衞生局副局長徐德義當局與科興正緊密接觸，需要數據仔細程度以及數量很多，需要再交由專家小組研究，然後再向政府建議。

被問會否採購中國國藥疫苗，食物及衞生局副局長徐德義未有正面回應，他表示就疫苗接種計劃，政府正密鑼緊鼓進行前期準備工夫，當正籌備可能到港疫苗前，專家也會留意其他疫苗在世界各地的情況，包括其安全性以及是否在其他國家已經採納了。

對於食物及衞生局局長陳肇始早前曾指出，或會考慮研究商場提早關門，被問到局方是否會推行此項防疫措施時，徐德義指出要視乎疫情，如果疫情差時會收緊，如果可以放寬時，政府一定會放寬，會增加或者減少措施時，都會視乎疫情發展需要、市民接受程度，以及對香港整體經濟影響，會平衡各方面的情況。

他表示明白年近歲晚日子，市民增加外出機會，在疫情未受控時，鼓勵時市民要小心以及場地負責人要注意人流聚集。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

 

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