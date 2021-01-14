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【12港人案】12港人案另一未成年被告再提訊　保釋金被充公續還押候訊

社會 17:17 2021/01/14

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12港人案中一名當時17歲青年被遣送返港，今於區域法院再提訊，被告續還押及被充公保釋金。(經濟日報資料圖片)

12港人案中，當時1名未成年涉案青年被遣送返港，完成14天隔離後，今（14日）午於灣仔區域法院提訊，被告暫毋須答辯。案件押後3月2日再訊，屆時將與同案被告一同提訊，其間被告須還押候訊，法官另充公被告的3,000元保釋金。

被告廖子民（現年18歲），被控1項串謀意圖危害生命而縱火罪，及1項交替控罪，即管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。控罪指，被告於2019年9月在香港串謀他人用火摧毀或損壞他人財產，以危害他人生命或罔顧他人生命會否受到危害。

被告早前遣返回港後須隔離檢疫14天，今午再提訊。控方申請案件押後，屆時將與其他被告一同處理。辯方不反對押後，並指被告正處理法援申請。

裁判官押後案件至3月2日再訊，期間被告須還押，裁判官另充公被告的3,000元保釋金。

同案被告為鄧棨然（31歲）、鄭進（32歲）、鄭子豪（18歲）及李威龍（26歲）。其中鄧棨然及鄭子豪亦涉12港人案，早前於深圳鹽田法院被分別判監3年及7個月。

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記者：王仁昌

 

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