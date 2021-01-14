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【形同陌路】陳自瑤講明不會為王浩信慶祝　被讚風頭蓋過蔡思貝：多謝畀面

娛樂 17:51 2021/01/14

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陳自瑤跟王浩信關係常成為話題。

王浩信在剛過去的《萬千星輝頒獎典禮2020》憑《踩過界II》再度成為最佳男主角兼大馬視帝，可是王浩信在台上向太太陳自瑤（Yoyo）致謝時，陳自瑤卻被鏡頭捕捉到她毫無表情零反應，事後Yoyo的冷表情除成熱話，更成網民的百搭表情包，Yoyo今日就親身為事件回應。

對於自己得獎，太太陳自瑤卻目無表情，王浩信曾解畫指可能由於天氣凍，而且當時Yoyo可能已很累。

陳自瑤的表情成為網民熱門Sticker。（截圖）

【女人當自強】陳自瑤由宅男女神到視帝嫂　自信靚媽Yoyo：活出自己想要的模樣

而陳自瑤亦有解釋因為一時感到愕然，因此分了心而已，並指過往王浩信得獎也有向她致謝，同時稱自己悉心照顧女兒亦是理所當然的事。

陳自瑤在頒獎禮後，更即趕回家為女兒準備功課，感慨道：「事業家庭兩兼顧，真的不容易」。

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今日陳自瑤在出席TVB新劇《把關者們》記者會儀式，被問到老公王浩信奪得視帝，Yoyo可會抽時間慶祝。陳自瑤便稱：「他那晚都答了，現在好忙，沒時間慶祝。」

網民封「最佳女主角」

至於被指網民形容『黑面』，成了頒獎禮焦點，話題更勝視后，Yoyo笑道以6字回應：「多謝大家畀面。」

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而她亦沒有重溫當晚片段，只是從新聞再看到消息，被網民指她才是「最佳女主角」，Yoyo只道：「多謝畀面，衷心多謝。」 

被讚風頭蓋過視后蔡思貝，Yoyo再答：「我也覺得很開心，謝謝大家支持，謝謝謝謝謝謝！」

陳自瑤回應指不會為老公王浩信慶祝。（東星圖片）

在記會會，Yoyo跟C君上演浪漫邂逅場面。她透露接到劇本才知道要跟C君演一對，自己都忍不住笑，她又指之拍拍檔多是高大靚仔，今次對手C君則是好鬼馬，開工時都常要忍笑。 

同場加映：東張夫婦黃耀英李旻芳專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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