立法會委員會用Zoom投票「甩轆多」？郭偉强疑邊開車邊開會

▲ 郭偉强疑似一邊開車一邊開會。（短片截圖）

立法會大會昨日通過容許以視像形式開部分正式會議，今日最先實行用Zoom開正式會議的房屋事務委員會卻出現不少「狀況」，包括疑似有議員以虛擬背景做「障眼法」，邊開車邊開Zoom會議；在投票環節時有議員舉手投完贊成票，又舉手投反對票。

事實上，昨日大會通過議案後，秘書處亦安排了示範課程教如何投票，如何運用三個特製的虛擬背景，但親身去現場學習的議員就只有立法會主席梁君彥和金融界議員陳振英，所以，「出狀況」的當然是另有其人。

會議討論現金津貼試行計劃後，工聯會麥美娟提出有關劏房租管的動議，委員會主席張宇人先要求贊成動議者舉手，在場的7名委員均舉手表示贊成；張宇人續問有無人反對動議，惟剛剛舉手表示贊成的民建聯柯創盛和地產及建造界議員石禮謙仍舉著手，運房局局長陳帆提醒「有人舉兩次手」，張宇人點名問石禮謙是否反對，隨即引來陳帆「哈哈哈」大笑，連身子都向後仰，張宇人亦笑稱：「因為你一直舉著手，贊成你又舉，我不知是（網絡）延遲還是怎樣。」石禮謙也尷尬笑笑，其後表明自己支持動議，不過音質雜訊頗多。

▲ 張宇人問有無人反對時，柯創盛和石禮謙仍舉著手。（短片截圖）

會議到討論2020-2021年至2024-25年度公營房屋建設計劃及《長遠房屋策略》2020年周年進度報告時，首位發言的工聯會郭偉强一度「消失」，之後更「聞聲不見人」，畫面只可見到「**郭偉强議員」，至張宇人要求其開視像時才再見到郭偉強。郭偉强稱，若要他讀出動議，要轉畫面，到時只能聽聲，見不到人。不過此言似乎惹來張宇人不滿，謂不明白為何郭偉强這麼年輕，會「有聲無樣」或「有樣無聲」，郭偉强笑稱之後會教對方，惟張宇人卻稱「唔想知」。

▲ 郭偉强疑似一邊開車一邊開會。（短片截圖）

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會議初期發言時，郭偉强的虛擬背景十分穩定，完全無「變樣」，不過再見時，其虛擬背景不時見到一些其他物品，包括平安符和口罩等，身體亦不時晃動，疑似一邊開車一邊開會，傅流瑩向郭偉强求證時，他覆說，自己已盡快在適當位置停車繼續會議。又稱因為天氣寒冷，車上暖氣是其避寒中心，更謂「左撲右撲都是為社區服務。」

根據法例，司機在車輛行駛時不可使用手提式流動電話，或其他同類無線電通訊設備。如果確實需要，應在車上裝設免提式裝置。不過，根據《道路交通條例》第38條，任何人在道路駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他道路使用者的人，即屬不小心駕駛，最高可被判處監禁6個月。

翻查紀錄，郭偉强2016年6月時，曾因「抽頭」切線，與鄰線的士相撞，被票控不小心駕駛，不過他不認罪，其後在東區裁判法院被裁定罪名成立，判罰款3500港元，並須自費修讀駕駛改進課程3個月。

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