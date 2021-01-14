【霸氣媽媽】男子家族聚會出櫃被親戚嘲「不能生育真可憐」　霸氣媽一句話為兒護航

▲ 日本一名男子在家族聚會上鼓起勇氣出櫃，惟被親戚嘲笑不能生育。

隨著時間及文化推移，同性戀慢慢被社會接受，但老一輩思想較守舊，認為同性婚姻不能傳宗接代。日前，日本一名男同志在一個家族聚會上鼓起勇氣出櫃，親戚不但不認同，更出言嘲笑他「不能生育真可憐」。然而，男同志的媽媽眼見兒子被親戚們侮辱，不禁為兒子護航，一句話直斥親戚的不是。

一名日男在社交媒體Twitter發帖，指日前出席家族聚會時，在親戚面前勇敢地「出櫃」，望大家接受，惟親戚們並不認同，更對他指指點點。眾多親戚中，其姨媽質問他︰「你甚麼時候喜歡男性？」男子回答說︰「從出生以來就一直喜歡男性。」

八卦親戚嘲笑不能生育 母親護航

後來，旁邊的親戚突然稱男子無可救藥，更嘲笑他︰

不能生育真可憐。

聽見親戚們對兒子的辱罵，曾經反對兒子發展同性戀的媽媽立刻大聲喝道，「不需要你們無謂的關心」，霸氣趕走八卦親戚。男子立刻大為感動，為自己擁有開明的母親感到驕傲，

能有這樣開明的母親實在太好了！果然家人的支持是最重要的。

網民大讚：了不起的媽媽

不少網民紛紛在帖子下面留言，讚揚媽媽的舉動，「真是一名了不起的母親」、「很高興你可愛的媽媽站在你身邊」及「為你媽媽感到驕傲」。也有網民質疑傳宗接代的重要性，「生孩子真的如此重要嗎？」

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳