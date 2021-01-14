【減肥謬誤】蒟蒻麵可替代米飯助減磅嗎？　營養師拆解蒟蒻麵瘦身原理

▲ 蒟蒻麵可以代替米飯助瘦身嗎？營養師為你拆解。

因疫情不能飛往日本旅行，大家都愛上逛日式超市，購買各式各樣日本食品，一解未能旅遊之苦；這天我們也來買火鍋湯包、牛肉、豆腐、烏冬、蔬菜和菇類，準備晚上來一頓壽喜燒。

丈夫遞來一包蒟蒻麵對我說︰「這零糖質麵，要買一包嗎？」他再指向貨架說︰「這兒還有很多不同款式，25卡路里、36卡路里，這包更只有7卡路里！是否如平日火鍋所吃的芋絲？」

「對！蒟蒻亦稱魔芋，屬植物性食物，當中95%為水份，日文『零糖質』意指它碳水化合物含量極低，熱量亦因而極低；市面上可見有不同形態的蒟蒻食品，如蒟蒻烏冬、意粉、拉麵、粉皮，甚至蒟蒻米；亦有配搭不同調味包的選擇。」我說。

可增飽肚感助控制食量

看著貨架上的款式，有醬油味、麻辣味、咖喱味，還有韓式辣醬味……丈夫竟提議各買一包；我瞪大雙眼說︰「但平日你對芋絲也不感興趣呢！」

「有調味醬料配搭，應較平日的芋絲好吃吧！就試試蒟蒻麵可否給我減走2、3磅體重。」他說。

我乘機揶揄他說︰「你剛還買了兩盒和牛，難道單單吃蒟蒻麵就能瘦下來嗎？蒟蒻麵的主要成分是葡甘露聚醣，屬水溶性纖維，不能被人體吸收，因此不含卡路里；而且它吸收水份後可膨漲50倍，進食後可增加飽肚感，有助控制食量，從而達到瘦身作用。」

▲ 註冊營養師周詠苑指出，蒟蒻可作為增加飽肚感的選擇，卻非完全取代平日正餐的五穀類食物。（iStock圖片）

消化不良、胃痛人士不宜多吃

丈夫問︰「那就下星期開始，每晚以蒟蒻麵代替飯，不就能減磅嗎？」

「你每晚凌晨一時多才上床睡覺，晚餐以蒟蒻麵代替飯的話，恐怕你會太餓而要吃宵夜！」

「那就再多吃一包蒟蒻麵，它熱量低不怕多吃吧！」

我提醒他︰「蒟蒻麵容易令人胃脹，患有消化不良、胃痛的人不宜多吃。而且，如果經常以蒟蒻麵作為正餐，碳水化合物攝取不足，容易令人血糖過低，反會更想多吃高脂高糖食物以補充能量；另一方面，新陳代謝下降，亦不利瘦身，所以蒟蒻麵可作為增加飽肚感的選擇，卻非完全取代平日正餐的五穀類食物。」

含水溶性纖維有益腸道

丈夫再問︰「蒟蒻麵幾乎不含卡路里，那其實並沒甚麼營養價值？」

我答︰「非也！蒟蒻麵的水溶性纖維，除可增加飽肚感，亦有助減慢血糖上升速度，可穩定血糖，亦可控制血液中的膽固醇水平；還有，水溶性纖維可作為供給腸道中益菌的養份，促進益菌繁殖，有益腸道健康。」

丈夫哈哈笑說︰「那我可不需吃蒟蒻麵了，我的腸胃已相當健康！」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）