嶺大去年撥400多萬元推就業支援　畢業生就業率疫市維持85%平均月薪1.5萬元

▲ 嶺大學生事務處數據顯示，去年畢業生就業率為85%，平均月薪約1.5萬元，與前年相若。（嶺大提供）

新冠肺炎疫情重挫本港經濟，嶺南大學去年共撥款400多萬元支援畢業生，包括向聘用嶺大畢業生的僱主提供3成津貼等。據嶺大學生事務處最新數據，去年畢業生就業率為85%，平均月薪約1.5萬元，情況跟前年相若。

嶺大學生事務處今日（14日）公布，直至2020年12月，大學透過問卷調查收到逾91%的回覆當中，其中有約85%畢業生已就業，當中約3%為創業，全職畢業生平均月薪約為15,065元；另有9.5%繼續升學、1%選擇移民或有其他計劃，但仍有4.5%畢業生正尋找工作。

嶺大學生事務處處長高麗芳表示，校方曾預計上屆畢業生就業率會因疫情下跌10至15個百分點，幸校方推出多項支援及培訓計劃等，令去年畢業生就業率維持與前年相若。

嶺大去年主要透過由嶺大校長鄭國漢和副校長莫家豪於去年4月牽頭捐出年薪十份一，成立的2020年「畢業生支援基金」，共籌得約200萬港元，加上其他捐款，校方共撥出400多萬港元支援畢業生。

有關措施包括向聘用上屆畢業生的僱主，提供相等於月薪3成的津貼，為期4個月，每名畢業生津貼額最高為2萬元，截至去年12月透過項目為嶺大畢業生取得200個全職就業空缺及約90份聘書；校方同時為創業的畢業生提供最多每人3萬元的資助，共有29人受惠，涉及資助額近90萬元。

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責任編輯：馮琪雅