【校長專欄】學生走出課室將知識運用到社區  校長：教學最大成效提升學習動機

▲ 教學的最大成效並非只著重提高於學生分數。

暫時面授課程斷斷續續接近一年，師生們對於轉變的接受程度也「被」提升。隨着社會的急速發展，學校應該如何培育及裝備學生更積極應對越來越多的「不確定」呢？

學校不是象牙塔，除了傳授學術知識外，最理想的是讓學生能走進社區，身體力行地透過蒐集資料、整理和分析、綜合與歸納、實地考察，甚至街頭訪問，探索及回應研究題目，了解自己社區的需要，甚至社會及國家面對的實際問題，坐言起行地去舒緩或解決社會難題。

敝校於下學年起重整課時，讓中一及中二學生體驗一項集合研究、實踐及回饋於一身的「專題研習」常規課程。我們期望在「專題研習」常規課程中，能夠提升同學們的學習動機、共通能力及品德情意，讓學生從探究式學習模式當中，培養學生的責任感、愛及同理心、互相尊重及以人為本的世界公民責任及態度。

課程中，老師既扮演了促導者的角色，與學生同行，也肩負了類似師徒制(Mentoring)的師傅功能。而課程最後階段的成品可以是服務方式或產品形式以不同種類的表達及展示，例如以人工智能或STEM裝置、視覺藝術作品、歌曲、影片或甚是話劇作為媒介，讓研習能夠清晰地表達或服務有需要的社群或單位。最後，經過科學性研究與真正的社會實踐，學生需對整個研究計劃作完整的匯報和評估。

課室是學生學習的地方，書本是學生汲取知識的媒介，但教學的最大成效並非只著重提高於學生分數，而是改善學習態度，激發學生批判性思考，建立正確的人生觀。透過「專題研習」常規課程，期望學生走出課室，結合自己的所知所學，提升學習動機，繼而成為學習路上畢生難忘的寶貴體驗。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD