涉車輛查冊虛假陳述　港台編導否認控罪3.24開審

▲ 港台編導蔡玉玲否認2項為取得道路交通條例下的證明書明知而作出要項上虛假的陳述罪名，案件排期3月24日開審。林欣樂攝

被港台暫時停止《鏗鏘集》工作的港台編導蔡玉玲，去年就節目調查元朗7.21事件期間，涉於申請車輛查冊時作出虛假陳述被控，案件今（14日）於西九龍裁判法院再訊。蔡否認2項為取得道路交通條例下的證明書明知而作出要項上虛假的陳述罪，辯方指審訊主要涉及法律爭議。案件排期至3月24日開審，預計需時2天，蔡續准保釋候審。

被告蔡玉玲（37歲），原被控2項明知而作出要項上虛假的陳述罪，今被稍為修改控罪為「為取得道路交通條例下的證明書明知而作出要項上虛假的陳述罪，控罪詳情內容不變。

被告否認兩項控罪，控方指本案共有7名控方證人，被告將會同意大部分案情。辯方表示將會盤問其中3名證人。據悉，涉被查冊的車輛登記車主為康悦實業有限公司 ，辯方需要盤問的3名證人分別為該公司東主、另一名公司職員及運輸署職員。

辯方表示審訊主要涉及法律爭議，包括涉案事宜是否屬於「虛假」及是否「要項」。案件排期至3月24日及25日開審，蔡續准保釋候審。

蔡於庭外表示，去年12月初從上司口中得知，港台管理層以案件已進入司法程序及與節目有關為由，決定於本案完結前暫停她於港台節目《鏗鏘集》的工作，她對於管理層的最終決定感到失望，並指她會在其他平台繼續傳媒工作，但表示不會是節目《鏗鏘集》，其與港台的合約亦會於本月底完結，未知審訊後會否獲得續約。

控罪指蔡分別於2020年5月17日及6月10日，在香港為取得一輛私家車的車輛登記細節證明書，明知而作出要項上虛假的陳述，即表示其申請證明書以作以下與交通及運輸事宜有關的用途，即進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸的事宜。

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記者：林欣樂