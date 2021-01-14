涉車輛查冊虛假陳述 港台編導否認控罪3.24開審
被港台暫時停止《鏗鏘集》工作的港台編導蔡玉玲，去年就節目調查元朗7.21事件期間，涉於申請車輛查冊時作出虛假陳述被控，案件今（14日）於西九龍裁判法院再訊。蔡否認2項為取得道路交通條例下的證明書明知而作出要項上虛假的陳述罪，辯方指審訊主要涉及法律爭議。案件排期至3月24日開審，預計需時2天，蔡續准保釋候審。
被告蔡玉玲（37歲），原被控2項明知而作出要項上虛假的陳述罪，今被稍為修改控罪為「為取得道路交通條例下的證明書明知而作出要項上虛假的陳述罪，控罪詳情內容不變。
被告否認兩項控罪，控方指本案共有7名控方證人，被告將會同意大部分案情。辯方表示將會盤問其中3名證人。據悉，涉被查冊的車輛登記車主為康悦實業有限公司 ，辯方需要盤問的3名證人分別為該公司東主、另一名公司職員及運輸署職員。
辯方表示審訊主要涉及法律爭議，包括涉案事宜是否屬於「虛假」及是否「要項」。案件排期至3月24日及25日開審，蔡續准保釋候審。
蔡於庭外表示，去年12月初從上司口中得知，港台管理層以案件已進入司法程序及與節目有關為由，決定於本案完結前暫停她於港台節目《鏗鏘集》的工作，她對於管理層的最終決定感到失望，並指她會在其他平台繼續傳媒工作，但表示不會是節目《鏗鏘集》，其與港台的合約亦會於本月底完結，未知審訊後會否獲得續約。
控罪指蔡分別於2020年5月17日及6月10日，在香港為取得一輛私家車的車輛登記細節證明書，明知而作出要項上虛假的陳述，即表示其申請證明書以作以下與交通及運輸事宜有關的用途，即進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸的事宜。
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記者：林欣樂