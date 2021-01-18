【喝凍飲】7歲男童常喝凍飲致陰囊痕癢　中醫：長期飲易致肥引發敏感腸胃炎

▲ 中醫指出，長期喝凍飲易致肥，並有機會引發敏感症狀、腸胃炎。

飲凍飲會傷害脾陽，如果你很喜歡飲凍飲，我建議你要每天做1小時運動，曬曬太陽，彌補自己的陽氣，否則日久積累寒濕，會腸胃消化不良，也會容易大肚腩。我們常常看到喝啤酒的人會有啤酒肚，原因就是凍飲在喝的時候很爽，把酒精的熱量都喝進去，酒精就像6倍的糖水，熱量很高，因此容易變中央型肥胖。

另外喝冷飲，容易麻醉了胃部，不容易有飽肚感，所以這樣會讓人吃得更多，容易肥胖。除此之外，冷飲也會加重肺寒，這寒氣走進肚子裡，除了經過食道進入胃部，也會導致隔離的氣管也收到寒氣影響，導致氣管敏感咳嗽，或者加重鼻敏感，這樣也會令眼部周圍的血管收縮，循環不良，令黑眼圈加深。運動後喝冷飲，腹部溫度下降，就會容易胃抽筋、胃痛。

長期喝冷飲，會壓抑胃酸和消化酶分泌，本來這些消化液可以殺死細菌，當消化液隨著年齡增加而減弱，加上長期喝冷飲，就會容易發生腸胃炎，變得愈來愈敏感，為何別人吃了同樣的東西，他們無事，自己卻腹瀉腹痛？可能真的有一點點細菌，但一般人都能抵抗這些細菌，可是常喝凍飲的人，可能慢慢變得脾虛，而容易被細菌直搗黃龍，然後就會在廁所噴射很多黃龍出來，經常滾滾長江東逝水，君不見黃河之水天上來。

我有一位7歲的男孩披唇，他有一個尷尬的病症，就是每逢喝凍飲後，就會觸發陰囊痕癢，十分困擾，這個症狀會導致他無法睡眠，家人也因此被吵醒，可見凍飲並非純粹讓人體虛寒怕冷，還會觸發一些敏感症狀，例如腸敏感，濕疹發作。

另外，不少女士會喝凍飲，例如凍奶茶，凍咖啡來提神，如果面色偏白的女士，不能喝冷飲，因為多是陽虛氣虛，很可能會加重痛經，如果痛經可能會吃止痛藥，也會進一步削弱脾陽，胃出問題，就會發生一連串的問題，因此，少喝冷飲對身體是有好處。

最後，可能是香港地理環境太濕熱，讓香港人無法抗拒凍飲的誘惑，我覺得愛斯基摩人不喝冷飲是相對容易好多，當你滿頭大汗熱到就快中暑，你依然叫熱飲，我恭喜你，你不會痛經，但你可能生熱痱！（哈哈）又或者你終於向本能投降，叫了杯凍檸茶，請不要自責，你可以慢慢含住冷飲，慢慢的向靜脈注射般，點滴滲入你的心脾。

文章獲註冊中醫師李廣冀授權轉載。標題經編輯修改，原題為〈飲凍嘢〉

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責任編輯：黃泳欣