律政司要求審視助法官提供量刑原則　上訴庭認為現非成熟階段處理

▲ 律政司今於一宗覆核案件中，要求上訴庭重新審視控方協助法官提供量刑的原則。(經濟日報資料圖片)

律政司今（14日）於1宗刑期覆核案件的聆訊中，要求上訴庭考慮重新審視控方在協助法官量刑時的原則，例如擴大至讓控方有權主動呈上類近案件，上訴庭指有關議題牽連甚廣，現時並非成熟階段作處理。

律政司副刑事檢控專員林穎茜今於處理1宗刑期覆核案件的聆訊中，指出上訴庭曾於1宗1989年的案件中訂下原則，表明檢控人員在法官量刑時，應避免主動爭取某些刑罰，並訂明檢控人員只可在法官要求協助的情況下，向法官呈堂涉及量刑原則的案例，而有關案例早於30年前頒下，林提出上訴庭應否重新審視有關原則。

首席法官潘兆初聞言指本案並不牽涉上述議題，若法庭須處理相關議題，將牽涉重大討論，法庭亦需要充分協助，才可審視有關呈堂案例的限制有否擴闊空間，潘又質疑現時檢控人員是否無法秉行公義。林回應指，現時控方只可在法官要求下，才可呈上案例協助量刑，而且有些案情類近、經上訴後確立判刑的案例，控方仍不可主動呈堂。

首席法官潘兆初指出，根據《普通法》原則，檢控人員不應爭取某種判刑，有關原則亦獲上訴庭確立，法官認為上述爭議影響深遠，法庭亦要考慮被告的利益，而且本案並不牽涉上述爭議，因此認為現時並非成熟階段處理。

首席法官潘兆初另指出，林亦要求法庭處理控方希望在毋須辯方同意下，仍可取得法庭為被告索取的報告副本，潘質疑有關議題應交由刑事法庭使用者委員會處理更合適。林回應指，現時控方要求索取報告副本時，不時會遭辯方以私隱為由反對，即使最終可取得副本，都只可在聆訊完結後才取得，以致控方或未能適時協助法庭，但林承認本案並無出現上述情況。

區域法院法官李慶年早前在處理《環球時報》記者付國豪遇襲案的判刑時，亦曾談及原訟法庭的判刑屢遭上訴庭批評，故要求律政司就量刑表明立場。

至於本案的刑期覆核申請，涉及15歲青年於2019年11月18日，向柴灣已婚警察宿舍投擲1個汽油彈，青年早前承認1項罔顧他人生命是否會因而受到危害而縱火罪，被判感化3年。律政司今提出刑期覆核，指原審裁判官原則上犯錯，有關判刑並不足以反映案情嚴重性及青年的刑責，要求改判以羈押式刑罰。

上訴庭聽罷雙方陳詞後，即時裁定律政司覆核得直，原審判刑原則上犯錯，明顯過輕，上訴庭決定先為青年索取勞教中心、教導所及更生中心及社會服務令報告再重新判刑，案件押後至2月4日判刑，期間青年需還押候判。

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記者：楊詠渝