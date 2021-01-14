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【校園欺凌】日本17歲少女遭同輩欺凌輕生亡　3年後兒時好友攜畫像出席成人禮

教育 18:57 2021/01/14

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日本一名17歲少女3年前遭同輩欺凌輕生亡，今年兒時好友攜帶她的畫像出席成人禮。

白頭人送黑頭人，叫人多心痛！日本一名17歲少女在3年前因受欺凌而輕生，好友一句話想跟她一起出席20歲成人禮，爸媽決定找畫家畫女兒穿上和服盛裝打扮的模樣，由好友帶著女兒的畫像出席典禮儀式。

日本人在20歲踏入成年，隆重其事舉行成人禮，20歲的少男少女都會盛裝打扮，穿上和服或西裝，於今年1月11日（星期一），熊本縣荒尾市一場成人禮儀式，現場出現一幅少女肖像畫，成為焦點。

高中三年級生「深草知華」受校園欺凌而自殺身亡，父母及朋友傷心。（圖片：西日本新聞）

高中三年級生受校園欺凌自殺

綜合日本傳媒報道，2018年5月，熊本縣北部發生一宗高中三年級女生受校園欺凌而自殺身亡的案件，該女生名為「深草知華」。5月17日當天，她在學校以身體不適為由早退，後來被發現倒臥家中，留有遺書，而送院後翌日證實不治。

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在遺書寫有「全部是誤會，我不想再活」、「只要我死了就好」等字句。之後，父母從知華小學兼初中時期好友得知，女兒曾經在社交網站上表示，在學校人際關係有煩惱，疑受同輩欺凌。

其後，縣審查委員會展開調查，承認深草知華的輕生跟被欺凌有關，並編寫了一份報告，指出學校和縣教育委員會存在的問題。

找畫家畫女兒穿和服肖像

知華爸媽失去愛女很痛心，有次媽媽聽到女兒好友說想跟知華一起參加成人禮，爸媽決定聯繫在神戶的畫家，與畫家進行交流，發送了10張女兒照片，這些照片清楚地顯示愛女的容貌，包括耳朵的形狀和臉部輪廓等。

熊本縣荒尾市一場成人禮儀式，出現一幅少女肖像畫。（TKUofficial 影片截圖）

媽媽更向畫家表示想女兒穿上天藍色，以和有陽光燦爛感圖像的和服，最後完成46cm X 38cm的油畫。

帶著畫像出席成人禮

在成人禮當天，女兒好友瑞穗住和中川七海一起帶著深草知華的畫像，她們表示知華是友善溫柔的孩子，有她在，每個人都會笑。瑞穗住有感那時候沒注意到好友的痛苦，感到後悔。

她仍然微笑著，我很高興今天能夠一起參加成人禮。

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父母都很感動，跟女兒的兒時好友在家中悼念女兒，心情複雜地道：

如果女兒能參加成人禮，會是這個模樣嗎？

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責任編輯︰王明芳

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