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【潮物速報】yOURS Life Concept Store進駐荃灣　日常生活小物從細節營造時尚品味

休閒消費 18:12 2021/01/14

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位於荃灣海之戀的生活選物店 yOURS Life Concept Store，從世界各地選購別具一格的日常生活小物。（被訪者提供）

yOURS Life Concept Store早前在荃灣開業，全店面積逾2,000呎，主打富生活品味的居家日常商品，由男性潮流用品至皮革用品到寵物用品，甚至口罩均一應俱全，型格實用並重。

店舖名稱「yOURS」的意思，是「why ours to be yours」，透過店主把世界各地搜羅具質素的商品引入，照顧到不一樣的客人。店舖牆身以翠綠草葉為布置，一派愜意休閒的氣氛，當中更劃分成多個區域，好讓客人因應自身需要，方便選購心儀生活物品。

男士專區用品顯品味

店舖的用品不少也非熟口熟面，盡是店主的揀手心頭好，最特別之處是顧及男士們的日常生活需要，特設男士區域，精挑細選來自各地的休閒用品品牌引入香港。當中有來自台灣，主打男士中高端剃鬚刀的「FREED」，產品設計有型簡約，主理人尤其着重用家體驗，更花上18個月研發及調整自家設計剃鬚刀。

至於愛車之人則不容錯過立陶宛品牌「Mojipic Emoji」，他們的百變動態展示裝置，讓用家可在車尾設定有趣的表情符號和GIF圖像，營造個性化的一面。而不少男士至愛的音箱、防盜充電卡套、啤酒機、甚至男士專用護膚品等均有網羅，用品之多元化，男士們都可隨心Shopping，不論是自用或送禮皆宜，覺得買禮物予另一半常感傷腦筋的女士，在此應無「選擇困難症」。

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寵物專區高質天然小食

家有毛孩之人，可到寵物專區搜購不同品牌的寵物食品，例如來自澳洲及英國的天然寵物小食品牌「Golden Paws」，更讓主人因應愛寵的不同狀況，而細心地劃分成多個小區域，例如「老犬及幼犬專區」、「腸胃敏感專區」、「皮膚過敏專區」等，分門別類夠窩心。

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產品查詢：yOURS Life Concept Store

荃灣海之戀商場2樓2053-2055號舖

記者：周美好

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